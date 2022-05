Intesa, in tre mesi utili a 1,7 miliardi. Svalutazioni per 800 milioni su Russia e Ucraina

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nel primo trimestre dell’anno Intesa Sanpaolo registra un utile netto netto pari a 1,7 miliardi di euro, escludendo 0,8 miliardi di euro di rettifiche di valore per Russia e Ucraina. L’utile netto contabile si attesta così a 1,024 miliardi, dato in calo del 32,5% rispetto allo stesso periodo del 2021. Al netto delle rettifiche l’utile sarebbe «pienamente in linea con l'obiettivo di oltre 5 miliardi per l'anno in corso» e la banca «conferma così di essere pienamente in linea con l’obiettivo di generare...