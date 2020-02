Intesa-Ubi, accordo per cedere 400-500 filiali a Bper e assicurazioni a UnipolSai Bper vara un aumento di capitale da un miliardi di euro per finanziare l’operazione

2' di lettura

Uno dei cardini dell’affareIntesa Sanpaolo -Ubi Banca è la cessione a Banca Pop Er di 400-500 filiali collocate prevalentemente in Italia settentrionale (con focus specifico sulla Lombardia), un ammontare complessivo di crediti netti verso la clientela pari ad almeno 20 miliardi e attività ponderate per il rischio non superiori a 15,5 miliardi.

« Il corrispettivo dell'acquisizione del Ramo - ha fatto sapere Bper in una nota - sarà pari a 0,55 volte l'ammontare del Cet1 del Ramo e sarà finanziato con un aumento di capitale, in via scindibile e a pagamento, in una o più tranche, per un ammontare massimo complessivo (comprensivo di sovrapprezzo) pari a 1 miliardo, mediante emissione di azioni ordinarie senza valore nominale. La proposta di aumento sarà sottoposta all'assemblea straordinaria».

Unipol e UnipolSai in una nota separata «valutando positivamente detta acquisizione per il Gruppo Bper, hanno comunicato ai competenti organi della Banca il loro orientamento favorevole e la disponibilità a sottoscrivere la quota di propria pertinenza dell'Aumento di

Capitale».

UnipolSai Assicurazioni è peraltro coinvolta anch’essa nell’operazione. La compagnia bolognese - che detiene il 19,7% di Bper - ha sottoscritto con Intesa un accordo per l'acquisizione, direttamente o per il tramite di società controllata, di rami d'azienda riferibili a una o più compagnie assicurative attualmente partecipate da Ubi Banca (BancAssurance Popolari, Lombarda Vita e Aviva Vita), composti dalle polizze assicurative vita stipulate con i clienti del Ramo Bancario e da attività, passività e rapporti giuridici ad esse relativi.

Unipolsai Assicurazioni e Intesa procederanno alla definizione dei Rami Assicurativi e al loro successivo trasferimento non appena sarà possibile avere accesso ai dati e alle informazioni di BancAssurance Popolari, Lombarda Vita e Aviva Vita e al verificarsi di determinate condizioni (tra cui l'offerta di Intesa su Ubi e l'acquisizione da parte di Bper di 400-500 filiali da Intesa) che precedono e l'assunzione del controllo di Lombarda Vita e Aviva Vita da parte di Ubi Banca.