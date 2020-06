Intesa-Ubi, ok di Consob al prospetto per l’offerta: parte il 6 luglio L’Ops prenderà il via il 6 luglio per chiudersi il 28 dello stesso mese di Laura Serafini

Carlo Messina, Ceo di Intesa Sanpaolo (Ansa)

Il collegio della Consob ha dato via libera al prospetto per l'Ops di Intesa SanPaolo su Ubi e al documento per l'aumento di capitale della banca acquirente finalizzato all'emissione di nuove azioni per lo scambio azionario.

Il vertice dell'Autorità si è riunito nella mattinata di giovedì e l'esame dei documenti ha richiesto l'intera giornata. Solo nel tardo pomeriggio è arrivato il via libera alla pubblicazione dei documenti, che sarà effettuata venerdì mattina sul sito di IntesaSanPaolo. La Consob ieri ha richiesto alcune correzioni ai documenti, ma non si tratterebbe di modifiche sostanziali.

I tempi

L'offerta prenderà il via il 6 luglio per chiudersi il 28 dello stesso mese. L'Ops in linea teorica potrebbe protrarsi ancora per due settimane, ma l'auspicio è che tutto possa concludersi prima della fine di luglio, per avere modo di completare anche le operazioni di settlement senza sfociare nel mese di agosto. La necessità di prolungare i tempi troverebbe spiegazione nell'iter approvativo dell'acquisizione che è ancora pendente presso l'Antitrust.

Il nodo Antitrust

La scorsa settimana IntesaSanPaolo aveva presentato, nel corso di un'udienza plenaria, l'implementazione degli impegni finalizzati a superare i problemi di concentrazione, rivedendo l'accordo con Bper per la cessione degli sportelli.

L'Autorità guidata da Roberto Rustichelli ha richiesto ulteriori specificazioni e dettagli sul come gli obiettivi verranno raggiunti , integrazioni che sarebbero già stata fornite dalla banca. L'esame dell'Antitrust dovrebbe concludersi nella seconda metà di luglio, probabilmente in tempo per la fine del periodo di offerta.

La risposta di Ubi

Con l'approvazione dei documento di aumento di capitale e Ops cominciano a decorrere i cinque giorni di borsa aperta entro i quali il consiglio di amministrazione di Ubi dovrà esprimersi sull'operazione proposta da Intesa.