Intesa Sanpaolo, utile 2022 a 4,3 miliardi. Svalutazioni extra sulla Russia

Intesa Sanpaolo chiude il 2022 con un utile netto pari a 5,5 miliardi di euro escludendo 1,4 miliardi di euro di accantonamenti/rettifiche di valore per Russia e Ucraina, superando l’obiettivo del piano di impresa 2022-2025 di oltre 5 miliardi per il 2022. Dunque l'utile netto contabile è pari a 4,35 milioni di euro, comunque in crescita del 4% rispetto al 2021.

Nel secondo semestre 2022 è stata ridotta del 68% (circa 2,5 miliardi di euro) l’esposizione verso la Russia, scesa sotto lo 0,3% dei crediti a clientela complessivi del gruppo.Grazie a una riduzione degli asset totali pari a 47 miliardi, il Cet1 ratio sale dal 12,4% di settembre al 13,5% del 31 dicembre.

La banca in una nota ha confermato tutti gli obiettivi del Piano al 2025, a partire dal target finale di 6,5 miliardi di utili.