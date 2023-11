Intesa, utile a 6,1 miliardi. Rivisti al rialzo i target 2023

Ascolta la versione audio dell'articolo

Intesa Sanpaolo ha chiuso i primi nove mesi del 2023 con un utile netto di 6,1 miliardi, in crescita dell’85,3% rispetto allo stesso periodo del 2022. Nel solo terzo trimestre il risultato è raddoppiato a 1,9 miliardi (da 957 milioni), superando le previsioni degli analisti. Tornando ai nove mesi, i proventi operativi netti sono saliti del 19% a 18,8 miliardi, con interessi netti a 10,65 miliardi (+65,5%) e commissioni nette a 6,45 miliardi (-3,7%).

Sostanzialmente stabili i costi operativi (+0,7%) a 7,9 miliardi, per un rapporto cost/income sceso al 41,9%. Quanto alla solidità patrimoniale, il coefficiente Cet 1 è al 13,6% dopo aver dedotto circa 4,3 miliardi di dividendi maturati nei nove mesi e senza considerare l’impatto positivo dell’assorbimento delle Dta da 120 punti base.

Target rivisti al rialzo

Nel 2023 Intesa Sanpaolo prevede «un significativo aumento del risultato della gestione operativa, derivante da una solida crescita dei ricavi trainati dagli interessi netti (interessi netti attesi pari a ben oltre 14 miliardi nel 2023 e in ulteriore crescita nel 2024 e nel 2025) e da un continuo focus sul cost management, e un forte calo delle rettifiche di valore nette su crediti, con una conseguente crescita dell’utile netto a oltre 7,5 miliardi».In precedenza Intesa si aspettava un utile 2023 «ben oltre 7 miliardi», con interessi netti «oltre 13,5 miliardi». Per il 2024 e il 2025, inoltre, Intesa vede «una prospettiva di utile netto superiore a quello previsto per il 2023». La banca sottolinea che «l’attuazione del piano di impresa 2022-2025 procede a pieno ritmo e le iniziative industriali chiave sono ben avviate».

Dividendi, acconto raddoppiato

Il consiglio di amministrazione ha inoltre deliberato la distribuzione di 14,40 centesimi di euro per azione come acconto dividendi a valere sui risultati del 2023. Più precisamente, il Cda ha deliberato la distribuzione di 2,63 miliardi, risultante da un importo unitario di 14,40 centesimi di euro per ciascuna delle 18.282.798.989 azioni ordinarie. L’acconto dividendi per azione è pressoché raddoppiato nel 2023 rispetto al 2022 salendo da 7,38 a 14,40 centesimi di euro, importo che corrisponde a un rendimento (dividend yield) pari al 5,7%.