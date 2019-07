Intesa, sugli Utp cessione a Prelios senza minusvalenze di Luca Davi

Mancano ancora gli ultimi dettagli, e i prossimi dieci giorni saranno decisivi per cristallizzare l’accordo. Ma l’impianto dell’operazione relativa alla smaltimento di circa 10 miliardi di inadempienze probabili (unlikely to pay) di Intesa Sanpaolo è oramai definito e pronto a vedere la luce.

L’impianto tracciato

Dopo mesi di trattative - il cantiere dei lavori è partito lo scorso marzo, quando la banca guidata da Carlo Messina ha assegnato un’esclusiva al gruppo Prelios -, a quanto risulta al Sole 24Ore i punti fondamentali del deal sono di fatto incardinati: dei 10 miliardi oggetto del deal, circa 3,5 miliardi dovrebbero passare da Intesa a Prelios sostanzialmente al loro valore di libro. Un elemento, questo, che permetterebbe a Intesa - che è supportata dagli advisor Rothschild e Banca Imi - di non dover registrare minusvalenze a bilancio, ed evitare così possibili impatti patrimoniali. Dettaglio non banale quello del prezzo di cessione, visto che nelle scorse settimane alcuni rumors parlavano di una possibile vendita al 50-55% del valore contabile, a fronte di una copertura pari al 36,2% (dato a fine 2018). D’altra parte, difficile che Intesa - al pari di quanto accaduto nel caso delle sofferenze cedute a Intrum - varasse in autonomia un’operazione simile senza la certezza di non dover assorbire minusvalenze.

In via di definizione, ma nei fatti tracciata, anche la struttura finanziaria dell’operazione. Il portafoglio di 3,5 miliardi circa verrà ceduto a Prelios tramite una cartolarizzazione. Al momento, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe prevista l’emissione di una tranche senior pari al 70% circa del valore totale - su cui non ci sarà la garanzia pubblica Gacs, riservata invece alle sofferenze - una mezzanina (15% circa) e una tranche equity per il restante 15%.

Dieci giorni per chiudere