Intesa, via libera Bce al buyback da 3,4 miliardi: per ora si parte con la metà

I punti chiave Una certezza in uno scenario fluido

Le parole di Enria (Bce)

Un hub contro la criminalità finanziaria

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Via libera dalla Banca centrale europea al buyback da 3,4 miliardi di Intesa Sanpaolo. Il cda dell’istituto guidato da Carlo Messina, però, ha deciso di partire con il riacquisto solo per metà dell’importo «e di rinviare a un momento successivo, entro l'approvazione dei risultati al 31 dicembre 2022, le decisioni in merito all'esecuzione per il restante ammontare autorizzato».

Il programma di acquisto di azioni proprie, «che potrà essere effettuato anche in parte e/o in via frazionata, verrà avviato...