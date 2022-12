Intimazioni e prese in carico: come affrontare la riscossione

Da evidenziare che per le somme affidate all’agente della riscossione dal 1° gennaio di quest’anno i predetti oneri di funzionamento non prevedono più l’aggio della riscossione particolarmente oneroso (6%). In sostanza da quest’anno la scelta del contribuente di attendere la comunicazione della Riscossione per poter richiedere la rateazione è diventata meno onerosa.

Occorre solo considerare che in realtà questa comunicazione giunge allorché i termini di pagamento previsti (60 giorni più 30) sono già scaduti. Può pertanto verificarsi che l’interessato per presentare l’istanza di rateazione impieghi altro tempo (soprattutto nelle ipotesi in cui tale istanza debba essere accompagnata da ulteriore documentazione contabile) con la conseguenza che la Riscossione potrebbe intraprendere ulteriore attività cautelari e/o esecutive (si veda l’altro articolo). Può, pertanto, essere utile, nell’attesa della comunicazione di presa in carico dell’agente della riscossione, iniziare la predisposizione della documentazione necessaria per la successiva richiesta di rateazione evitando così che l’agente della riscossione, in assenza di immediati riscontri, alla propria comunicazione avvii ulteriori iniziative.