Introvabile un dirigente su due Pronti 4 milioni per aiutare le imprese

Il progetto, mai sperimentato in Italia in ambito manageriale, mette sul piatto quattro milioni di euro, sotto forma di rimborso spese, a favore delle imprese che assumono un manager inoccupato o lo ingaggiano come Temporary manager in quattro settori strategici: innovazione e digitalizzazione, sostenibilità, organizzazione del lavoro post-Covid ed export (non a caso proprio quelli dove il “mismatch” è più sentito). «La richiesta di manager sta aumentando e diventa fondamentale contribuire al reperimento e al reinserimento al lavoro delle figure dirigenziali - ha sottolineato il presidente di 4.Manager, Stefano Cuzzilla -. Con questo investimento realizziamo una vera politica attiva per la ripresa del Paese».

Le risorse serviranno per le fasi di un eventuale assessment delle esigenze aziendali e per le fasi di ricerca e selezione del personale. In particolare, i rimborsi potranno essere fino a un massimo di 30mila euro, nel caso in cui il manager venga assunto a tempo indeterminato; e fino a un massimo di 15mila euro, nel caso in cui l’assunzione avvenga a tempo determinato o attraverso un contratto di lavoro senza vincolo di subordinazione. A seguito della contrattualizzazione del manager l’impresa presenta a 4.Manager la domanda di rimborso; ogni datore può presentare un massimo di 10 domande. Il supporto alle aziende targato 4.Manager passa poi anche per percorsi formativi personalizzati gratuiti per inserire dirigenti e attraverso il rimborso della quota contributiva a carico dell’azienda per l’assistenza sanitaria Fasi del manager per un massimo di 12 mesi. Se poi la stabilizzazione riguarda una donna o si passa da tempo determinato a tempo indeterminato la copertura si estende di altri 12 mesi.