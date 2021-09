Intrum si rafforza con Massimo Della Ragione (ex Goldman Sachs)

Alla fine di giugno Della Ragione aveva deciso di lasciare Goldman Sachs, dove oltre ad incarichi a livello europeo aveva anche la responsabilità delle attività in Italia. Una scelta motivata con la volontà di fare altro dopo una lunga e intensa carriera da globe-trotter dell'investiment banking: prima degli ultimi 11 anni in Goldman, Della Ragione era stato managing director di J.P. Morgan (dove ha lavorato dal 1993 al 2006) e in precedenza aveva lavorato al Credito Italiano.

La grande esperienza nel settore finanziario è certamente alle basi della “chiamata” di Della Ragione da parte dei vertici di Intrum. Ma è probabile che nella sua scelta abbia pesato anche l'interesse per l'incrocio tra finanza e nuove tecnologie che sembra calamitare il suo interesse. Il banchiere è anche docente all'Università Bocconi di Milano dove insegna “Digital tech practice” al Bocconi 4 Innovation (B4I). Ed è diventato partner di Corporate Hangar, un venture builder che identifica e sviluppa progetti per start up.