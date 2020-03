Inutile abbassare i tassi, servono soldi veri di Roberto Sambuco

I bilanci pubblici si tengono in ordine nei periodi normali. In quelli straordinari si devono trovare risorse diverse. In quelli drammatici come ora non serve più parlare di contabilità, ma solo di misure eccezionali per salvare vite, posti di lavoro, aziende, produttività, futuro, whatever it takes.

Oggi invece la risposta europea si sta rivelando drammaticamente inadeguata. Quando siamo costretti a dover interpretare le virgole del comunicato della Commissione europea per capire se il patto di stabilità sia stato sospeso o meno significa che la risposta è stata inadeguata. Le aziende sono chiuse, le persone sono a casa non si sa ancora per quanto tempo. Stanno saltando previsioni, bilanci, business plan. Gli investimenti sono fermi.

La soluzione non può passare ancora per le pieghe del patto di stabilità. Non c’è più alcuna stabilità da salvaguardare. Siamo nel pieno della terza guerra mondiale con un livello di coinvolgimento planetario mai visto prima. Il nemico è subdolo e invisibile, ma uccide, rende infermi, paralizza la capacità produttiva degli Stati come il più cruento dei conflitti. È ridicolo pensare che la risposta possa essere solo nella politica monetaria.

Le Borse hanno reagito duramente alle azioni di Fed e Bce perché la soluzione non può essere quella di facilitare l’accesso al credito o aumentare la liquidità disponibile. Quando la produzione e il consumo sono ai minimi termini a cosa serve facilitare l’accesso al credito? Per quanto si possa attaccare la Lagarde, che pure ha sbagliato, non avrebbe potuto dire nulla in grado di fermare strutturalmente la crisi. La Fed ha fatto molto di più, ma non è servito ugualmente. Oggi serve una risposta diversa: politica. E deve essere europea. E la politica deve mettere liquidità vera, e non in prestito, nelle tasche dei cittadini che perdono il lavoro e in quelle delle aziende che non hanno più ricavi. Bisogna salvare i bilanci familiari e aziendali come condizioni per poter ripartire.

I provvedimenti del governo italiano, pur apprezzandone la buona volontà, sono del tutto insufficienti. Ma l’Italia non può fare da sola. Bisogna agire nell’immediato con una politica di helicopter money e poi con decisione sulla leva fiscale, tagliando drasticamente le tasse nel 2020 e nel 2021. Per finanziare tali interventi devono essere emessi eurobond per almeno 400 miliardi di euro che finanzino l’immissione gratuita di liquidità nelle aziende, il sussidio a chiunque avesse perso o perderà il posto di lavoro nei prossimi sei mesi rendendo questa perdita temporanea e, soprattutto, il già citato drastico taglio fiscale che deve agire immediatamente sui bilanci aziendali.