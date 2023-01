Inutilizzato il 67% dei fondi per il rinnovo della flotta italiana

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il 67% dei fondi destinati all’armamento dal Fondo complementare, per il rinnovo della flotta in chiave green, non è stato assegnato. Motivo di questo flop, il fatto che i vincoli previsti per l’accesso alle risorse sono tali, da escludere, di fatto, molte aziende dello shipping che, invece, sarebbero potenzialmente interessate.

A sottolinearlo è Confitarma che, pure, «esprime apprezzamento per la positiva conclusione dell’iter di assegnazione delle risorse stanziate attraverso il Fondo complementare per il rinnovo e il refitting della flotta mercantile».

Grazie al lavoro, «in primis della direzione generale competente - sottolinea una nota dell’associazione, «è stata portata a termine la prima fase di attuazione di questo complicato incentivo, che ha richiesto un’approfondita interlocuzione con la Commissione Europea per superare molte delle rigidità legate alla prima applicazione delle nuove linee guida europee in materia».

Utilizzato solo il 33% dei fondi

Purtroppo, «dall’analisi dei dati relativi alla ripartizione delle risorse stanziate, emerge che il 67% dei fondi, oltre 330 milioni di euro, non è stato assegnato. Scendendo nel dettaglio dei dati forniti dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, risulta che, degli stanziamenti dedicati al refitting delle navi, oltre il 75% non è stato impegnato mentre, per quanto concerne la costruzione di nuove navi, tale quota scende al 55%».

Confitarma ritiene che «tali risultati non vadano attribuiti a una mancanza di interesse dell’armamento verso tale sistema di incentivazione ma, piuttosto, ad alcuni vincoli previsti per l’accesso che, come più volte da noi segnalato, hanno escluso un’importante quota della flotta operata dall'armamento nazionale».