Invasione cinese, Nio dal 2024 porterà le piccole anche in Italia

Non solo premium. La rampante casa cinese Nio, quotata a New York, Hong Kong e dal 20 maggio a Singapore, nata soltanto nel 2014, prevede di contribuire alla pianificata invasione dei brand cinesi in Europa sul fronte delle auto elettriche, dove lo sviluppo tecnologico non teme rivali, anche con un nuovo marchio mass-market a partire dal 2024. Il lancio avverrà pochi mesi dopo il debutto sul mercato domestico.

Il marchio, di cui si parla dall’anno scorso e che non ha ancora un nome, si concentrerà su auto più piccole di quelle che Nio sta per lanciare in Europa. La casa automobilistica di Shanghai scommetterà sui mercati europei che hanno vendite elevate per il mercato di massa, piuttosto che sulla Germania, dove i marchi premium Bmw, Mercedes-Benz e Audi sono ancora troppo forti. Quindi partirà da Francia, Italia e Spagna.

Lo sbarco premium in Nord Europa

Venerdì scorso Nio aveva annunciato l’arrivo sui mercati tedesco, olandese, danese e svedese, seconda fase dopo il debutto in Norvegia lo scorso anno. «Servire gli utenti in Germania, Paesi Bassi, Danimarca e Svezia è un passo importante nella realizzazione del piano 2025 di Nio - ha detto il fondatore, presidente e Ceo William Li - ma anche per offrire la nostra esperienza utente unica in più Paesi del mondo. I nostri prodotti, i rivoluzionari servizi di ricarica e sostituzione della batteria (nelle apposite battery swap station, ndr), insieme a modelli di abbonamento davvero innovativi e flessibili, cambieranno il panorama dei veicoli elettrici».

A partire dall’ammiraglia ET7, già in arrivo nei prossimi giorni (le consegne inizieranno il 16 ottobre) la strategia di Nio prevede altri due nuovi modelli derivati dalla piattaforma NT2, cioè il suv elettrico intelligente di medie dimensioni EL7 e la berlina elettrica intelligente ET5, le cui consegne inizieranno rispettivamente a gennaio e marzo 2023.

Tutti i modelli per l’Europa sono basati sull’architettura Csu (chargeable, swappable, upgradeable) che consente sia la ricarica che la sostituzione delle batterie - sia per lo scambio durante l’uso dei veicoli come Battery as a Service (BaaS) sia per l’aggiornamento - con l’opportunità continua di beneficiare della più recente tecnologia o della flessibilità per aggiornare la capacità della batteria. Dotati dell’ultimo sistema intelligente Banyan di Nio, i modelli per l’Europa propongono una tecnologia full-stack che comprende la piattaforma di elaborazione, il sistema operativo, l’hardware del veicolo, gli algoritmi e le applicazioni intelligenti. Ed è prevista una evoluzione continua tramite aggiornamenti Over the Air (OtA).