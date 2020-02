«Invasiva, noiosa e generica: pubblicità tutta da reinventare»

Negli anni della cosiddetta “Data Economy” come migliorare le esperienze dei clienti?

Bisogna scommettere sulla profilazione, su campagne di massa individuali e lo si può fare attraverso dati, analisi, tecnologia digitale. Ecco perché stiamo passando dalla comunicazione a un pubblico generico e indistinto a quella verso un pubblico mirato. Abbiamo creato un database di consumatori che consente l’acquisto avanzato per chi ha già propensione alla spesa senza fastidiose campagne pubblicitarie invasive. Lavoriamo con algoritmi proprietari che identificano le persone in base a caratteristiche demografiche e comportamentali.

Cosa ha rappresentato Davos?

L’occasione per fare squadra con governi, imprenditori, organizzazioni sociali e ambientali. Le alleanze sono la via maestra: lo scorso anno abbiamo lanciato un consorzio con 40 aziende per ridurre l’utilizzo della plastica con metodi alternativi, raccogliendo 1,5 miliardi di dollari in finanziamenti per innovazioni alternative alla plastica.

Come sarà la pubblicità di domani?

Non sarà pubblicità, almeno per come la conosciamo oggi. Le tecnologie immersive trasformeranno sempre di più le esperienze e le campagne rappresenteranno una forza proattiva per migliorare la società in cui viviamo.

