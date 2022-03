Investcorp investe a Roma e raggiunge 1,1 miliardi in Europa

In merito all’investimento, Gilbert Kamieniecky, responsabile del Technology Private Equity business di Investcorp, ha affermato: «Hwg propone un’esclusiva piattaforma in un settore in forte crescita e sempre più predominante, e ha già messo in mostra le sue competenze in tema di cybersecurity in qualità di rilevante provider indipendente nel mercato Italiano».

Oltre 40 miliardi nel mondo

Investcorp è un gestore globale di prodotti d'investimento alternativi, specializzato in private equity, real estate, credito, strategie di rendimento assoluto, partecipazioni in Gp e infrastrutture. «Fin dalla nostra istituzione nel 1982, ci siamo concentrati sulla generazione di rendimenti superiori per i nostri clienti, creando valore a lungo termine nelle nostre società partecipate e per i nostri azionisti come investitore prudente e responsabile», spiegano dalla società.

Nel gennaio 2022, Investcorp ha pubblicato il suo Responsible Business Report 2021 che delinea i punti principali in merito al suo impegno in campo ambientale, sociale e di governance (Esg) per il 2021 e le iniziative specifiche che l’azienda ha attuato per raggiungere questi obiettivi.

Investcorp oggi è presente in 13 Paesi tra Stati Uniti, Europa, Paesi del Golfo e Asia, tra cui India, Cina e Singapore. Al 31 dicembre 2021, Investcorp Group ha 40,4 miliardi di dollari di asset under management totali, comprese le attività gestite da manager di terze parti e, nei suoi uffici, impiega circa 460 persone di 46 nazionalità in tutto il mondo.

Occhi puntati sull’Italia

Investcorp continuerà a monitorare da vicino il mercato italiano. «Abbiamo sempre visto un enorme potenziale in Italia – spiega Neil Hasson al Sole 24 Ore –, in tutti i settori in cui operiamo, incluso il private equity, il tecnologico e il real estate. Abbiamo iniziato con partnership con brand come Gucci e Riva e nel tempo il mercato ha confermato di essere dinamico e con significative opportunità. Continuiamo a vedere l'Italia e l'Europa come una regione prioritaria per i nostri investimenti nel real estate. Negli ultimi mesi abbiamo investito oltre 200 milioni di euro in Italia, considerando il quartier generale Ifad a Roma e gli headquartes di Kering a Milano. Questi due deal su edifici moderni di elevata qualità e con affitti a lungo termine – ha concluso – sottolineano il nostro slancio nei confronti del Paese».