Investimenti per 200 milioni e un Piano Nazionale per le biotecnologie

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Un investimento decennale di 200 milioni di dollari per la produzione di farmaci oncologici e un Piano Nazionale per le biotecnologie. Due annunci, nello stesso giorno, in favore dell’innovazione farmaceutica e biotech in Italia.

Il primo lo ha annunciato Msd, nella sede del ministero delle Imprese e del Made in Italy. Grazie alla partnership siglata da Msd con Bsp Pharmaceuticals Spa, una delle più importanti Contract development and manufacturing organizations (Cdmo) al mondo per i farmaci antitumorali, per la produzione di prodotti oncologici di derivazione biotecnologica, Mds «aumenterà in modo significativo i suoi investimenti in Italia nell’area oncologica», informa l’azienda.

Loading...

«L’annuncio - sottolinea Msd - è in linea con l’obiettivo aziendale di posizionarsi, ogni giorno di più, come partner delle istituzioni, come un’azienda presente sul territorio, che attraverso numerose partnership e investimenti in ricerca e sviluppo è in grado di generare e diffondere valore all’interno del sistema sanitario in termini di innovazione, promozione delle eccellenze e indotto occupazionale in tutta Italia».

L’accordo genererà un significativo valore aggiunto attraverso l’occupazione di circa 100 dipendenti da parte di Bsp e un valore di circa 5 milioni di euro annui in attività satellite, sfruttando la fornitura di materiali da parte di aziende presenti nel Paese.

L'investimento Msd in Italia «è un importante e significativo segnale di come il sistema produttivo italiano stia crescendo nei settori dell'alta ricerca e nella farmaceutica e lo fa con una partnership internazionale che rende più forte, significativo e competitivo l'intero sistema farmaceutico italiano. Per noi è uno degli asset più importanti del made in Italy». ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.