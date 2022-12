Investimenti in calo nel tech europeo. L’Italia paga dazio sull’occupazione

La Penisola viaggia invece a braccetto con la Spagna per quanto riguarda il computo dei capitali destinati alle aziende tecnologiche, nettamente inferiori alla media, nonostante i progressi compiuti negli ultimi anni. Gli investimenti in Italia tendono infatti a orientarsi verso le operazioni early-stage, sotto i 20 milioni di dollari, esibendo in questo campo numeri anche migliori del Regno Unito, mentre in termini di capitalizzazione di mercato siamo all'ottava posizione grazie a una flessione molto contenuta, la minore in assoluto a livello europeo.

L'ecosistema delle startup limitato

Non mancano dunque i segnali positivi, come confermano gli analisti di Atomico, e lo status di unicorno raggiunto da Satispay e ScalaPay, entrambe arrivate a una valutazione superiore al miliardo di dollari, è sicuramente fra questi. L'Italia ha ancora un enorme margine di miglioramento, perché ancora molto sottopesata dagli investimenti di capitale rispetto ad altri Paesi: le startup tech tricolori rappresentano in numero il 6% di quelle europee (che sono complessivamente circa 170mila, per oltre 2,6 milioni di addetti) e paga il fatto che gli investimenti tendono a privilegiare le fasi iniziali dello sviluppo di una nuova impresa.

Siamo dunque lontani dai numeri esibiti dai principali ecosistemi di start up ma è lecito aspettarsi, secondo gli esperti, che il salto in avanti sia prossimo, anche grazie a un quadro regolatorio (la legge per le startup) e a iniziative di sostegno all'innovazione sovvenzioni che negli ultimi anni hanno fatto da volano all'espansione del movimento.

Le prospettive post crisi

Ignorare che il 2022 sia stato un anno difficile, ammettono infine da Atomico, è impossibile vista la concomitanza di eventi negativi che hanno generato il contesto macroeconomico più difficile dai tempi dalla crisi finanziaria globale del 2008. Eppure ci sono evidenti segnali che indicano che i fondamenti dell'ecosistema tecnologico europeo sono rimasti forti, vuoi per la rapida maturazione dimostrata, vuoi per l'ampia disponibilità di capitali da investire ancora inutilizzati.

I round early stage nel Vecchio Continente, questo un dato da cui partire, continuano a essere in linea con quelli degli Stati Uniti (alle startup tech europee va il 31% dei finanziamenti distribuiti a livello globale, rispetto al 33% di quelle a stelle e strisce) e la pipeline di talenti che ruotano intorno a questo universo è la più grande mai avuta. Il vero “successo” dell'industria tech europea, concludono gli analisti, non riguarda tanto le valutazioni e il valore dei mercati dei capitali, quanto piuttosto la capacità di spinta all'innovazione e la creazione di aziende a lungo termine.