Investimenti cinesi in crescita nei Paesi della Belt& Road:+13,8% nel 2021

2' di lettura

Gli investimenti diretti cinesi nei Paesi coinvolti dalla Belt & road initiative (BRI) sono cresciuti del 13.8% nei primi mesi del 2021. I dati del ministero del Commercio rivelano che, in questo stesso periodo, il totale investito da Pechino è stato di 7.43 miliardi di dollari, pari al 17,2% del totale ODI (Outward Direct Investment). La Cina cerca di riprendere le redini della strategia BRI anche per fronteggiare il B3W, il piano di sviluppo infrastrutturale miliardario alternativo ispirato dagli Stati Uniti e lanciato in occasione del G7 di Carbis Bay in Cornovaglia.

La pandemìa non ha fermato gli investimenti cinesi

Da gennaio a maggio, gli ODI (Outward direct investment) cinesi sono cresciuti del 2,6% a 43,29 miliardi di dollari rispetto allo stesso periodo del 2020.

Loading...

In particolare, secondo il ministero del Commercio, gli investimenti in uscita del manifatturiero hanno continuato a crescere attirando 7,2 miliardi di dollari nei primi cinque mesi, in crescita dell’11,8 per cento su base annua.

La grande Australia e la minuscola Samoa si sono chiamate fuori, su circa 65 Paesi che hanno aderito al Grande Piano, mentre quelli con un atteggiamento “di appoggio” alla strategia sono almeno il doppio.

Ma la Cina, seconda potenza mondiale, leader nel commercio e nell'attrazione degli investimenti globali, continua a utilizzare la BRI come strumento del suo Go Global, dell'internazionalizzazione dell'economia, accelerando lo sviluppo globale dei mercati finanziari.