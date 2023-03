Investimenti e contratti per Maire, Saipem e Ansaldo

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Storie di successo e di crescita continua, quelle raccolte ieri al convegno di Abu Dhabi organizzato, nell’ambito del Festival dell’economia, dal Sole 24 Ore e dall’ambasciata italiana guidata da Lorenzo Fanara. Un successo che si traduce in contratti e investimenti non solo per i big italiani presenti negli Emirati arabi, ma anche per le loro filiere di piccole e medie imprese fornitrici, in Italia.

Emblematico il caso di Maire, rappresentata all’evento da Niccolò Heilpern, vicepresidente della regione Mena. «Dopo una lunga storia di successi in Medio Oriente che dura da 50 anni, ora il nostro Gruppo sta contribuendo a realizzare quello che diventerà il più grande impianto produttivo al mondo di poliolefine (prodotti intermedi per la realizzazione di plastiche) a Ruwais, Abu Dhabi - ha raccontato Heilpern -. Nell’ambito della transizione energetica, poi, lo scorso novembre Maire ha inaugurato un impianto di upcycling di polimeri sempre ad Abu Dhabi, in grado di riciclare diversi tipi di plastiche e convertirle in prodotti a più alto valore aggiunto; un esempio del know-how italiano che ora viene esportato per aiutare i Paesi come gli Emirati a sviluppare l’economia circolare su scala industriale».

Loading...

Anche Saipem ha una presenza storica negli Emirati, che risale agli anni 70. Ma ora non si limita più a realizzare impianti estrattivi. «Siamo impegnati al fianco dei nostri clienti anche nei processi di transizione energetica, con tecnologie e procedimenti sempre più performanti e sostenibili - ha raccontato Alessandro Motta, Head of public affairs, international and institutional relations di Saipem -. Eolico offshore, carbon capture, idrogeno, solare, biomasse, acqua e desalinizzazione sono i settori dove sono possibili collaborazioni».

Ansaldo Energia opera nella regione da più di 30 anni e ha aperto ad Abu Dhabi un grande centro diagnostico e di manutenzione, che farà da hub a tutto il Medio Oriente e all’Asia. Ora la sfida è estendere le collaborazioni alla nuova società Ansaldo Green Tech. «Gli Emirati hanno un’ambiziosa politica energetica che prevede di raggiungere i 14 GW di installato da rinnovabili entro il 2030: fonti intermittenti che necessitano di sistemi di accumulo per sincronizzare l’erogazione dell’energia prodotta con i picchi di domanda - ha spiegato la Ceo Daniela Gentile -. Ansaldo Green Tech risponde a tale necessità, che è prioritaria, con diverse tecnologie di energy storage, unitamente allo sviluppo di tecnologie di elettrolisi per la produzione di idrogeno».

La transizione energetica sarà al centro della Cop28 di Dubai, dove Enel - rappresentata all’evento di ieri da Ruggero Aricò, Head of international institutional affairs - sarà protagonista, con le sue proposte di alto profilo per facilitare la decarbonizzazione, grazie alle esperienze maturate come leader mondiale delle rinnovabili e nel board del Global Compact Onu.