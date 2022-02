Investimenti Esg, cinque motivi per scommettere sul loro futuro

Ascolta la versione audio dell'articolo

È stata per anni una sorta di litania: gli investimenti Esg sono soltanto una moda. Poi alluvioni e tornadi sono diventati sempre più frequenti e le compagnie assicurative, visti gli esborsi per i danni, sono diventate le prime ad abbracciare la strategia della sostenibilità. Lo stesso hanno fatto anche i grandi asset manager internazionali. Sono cinque i motivi per cui le strategie della sostenibilità avranno un grande futuro secondo Jennifer Wu, responsabile globale degli investimenti sostenibili...