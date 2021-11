Investimenti Esg, i gestori stufi dei bla bla. Il 49% è pronto a disinvestire

Ascolta la versione audio dell'articolo

È finita l’epoca dei bla bla bla nel mondo della sostenibilità. Una cospicua fetta di investitori istituzionali, a cominciare dai gestori di fondi comuni, ha deciso che l’engagement con le aziende in portafoglio è la strada da percorrere ma non deve diventare una lunga proroga per non fare nulla, soprattutto se il tempo sta per scadere sul versante crisi climatica. Senza dimenticare il popolo degli stakeholder, i portatori di interessi (risparmiatori, sottoscrittori di fondi pensione, fondazioni) ...