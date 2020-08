Investimenti in filiera per creare sinergie di Franco Gaudenti e Alessandro Commito

Nelle fasi acute della pandemia i mercati hanno impartito per almeno due volte alcune lezioni per le quali le banche centrali, la Fed su tutte, sono intervenute massicciamente con misure di politica monetaria, seguite dai governi intervenuti con misure di politica fiscale, sia pure con dimensioni ed effetti molto diversi. Tuttavia, questo non è sufficiente e comporterà piani concreti di intervento di più ampia gittata ed efficacia, congruenti rispetto alle effettive necessità.

Investire durante questa fase nuova e senza precedenti - nella quale le aziende hanno bisogno di tempo e investitori di lungo termine pazienti e attivi per intercettare il nuovo ciclo economico - implica l’interazione dei private markets meno liquidi, ma in grado di favorire la creazione di un portafoglio diversificato di investimenti più rappresentativo dell’economia reale e dei nuovi fattori citati sopra, con i public markets.

Sulla base di elaborazioni e raffronti degli ultimi dati disponibili di Preqin, l’intero settore del private equity globalmente ha toccato nel 2019 un volume record di asset in gestione di circa 4,5 trilioni di dollari di capitali rispetto ai circa 1,5 trilioni registrati nel 2009 complessivamente.

Questo quadro contiene un aspetto chiave da approfondire. Infatti, un certo numero di aziende che oggi appaiono come potenziali target potrebbero non esistere più nel momento di selezione dell’investimento (non riescono a sopravvivere), oppure potrebbero essere impegnate a dover sopravvivere anziché impegnate a crescere. Altre, invece, potranno ancora crescere, ma solo dopo essersi riorganizzate, rifocalizzate o riposizionate. Allora, per poter utilizzare i capitali prima di tutto in modo più efficace - il target ricevente userà i capitali e raggiungerà gli obiettivi - e poi in modo efficiente - il target ricevente saprà usare il giusto livello di capitali senza sprecarne in quantità superiore -, occorre disporre di un blend di competenze di business esteso nei suoi vari aspetti e con una chiara e dimostrata esperienza internazionale nel gestire programmi grandi e complessi.

Nell’attuale fase del ciclo economico e nella prossima successiva fase di crescita, quasi tutte le aziende dovrebbero essere considerate come di tipo “growth” anche se nel contesto pre-crisi erano state considerate “mature” o “consolidate”. Questa “ridenominazione” implica che la forma di finanziamento della crescita più adatta sia quella “equity” e non “debito”. Infatti, le aziende avranno bisogno di tempo prima per riposizionarsi e poi avranno bisogno di altro tempo per intercettare il nuovo ciclo economico e quindi poter crescere. Per questi motivi i flussi di cassa futuri saranno più adatti alle aspettative e alle tematiche di un investitore “equity” piuttosto che di un creditore “debt”, anche in funzione del fatto che molta parte dei profitti futuri dovranno essere reinvestiti senza avere pressioni di rimborso del debito.