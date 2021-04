Investimenti finanziari e immobili spingono i conti 2020 della Fondazione Enpaia

3' di lettura

Surplus finanziari e vendita degli immobili spingono i conti della previdenza agricola. La Fondazione Enpaia, l'Ente di previdenza del settore, chiude il bilancio di esercizio 2020 con un utile netto di 17,6 milioni di euro, in crescita del 18,1% (nel 2019 era di 14,9 milioni). Si tratta di un ulteriore segnale di consolidamento di una tendenza già evidenziata negli ultimi due anni nonostante la crisi generata dalla pandemia. In particolare si evidenzia una migliore performance della gestione finanziaria, il cui risultato ha generato un rendimento netto del 3,7%, in aumento rispetto al 2019 (2,7%).

Complessivamente il rendimento netto, calcolato sui valori di libro dell'intero portafoglio della Fondazione (mobiliare e immobiliare), si attesta sul 3,3%, rispetto al 2,5% del 2019. Nel 2020 si registra un miglioramento dei ricavi della Fondazione che segnano un incremento di circa 23 milioni, pari a un +10% rispetto al 2019. In particolare, tale variazione è attribuibile alla crescita dei proventi della gestione finanziaria (+26 milioni), al calo dei ricavi della gestione ordinaria (-1,7 milioni) e al decremento dei proventi immobiliari (-1,4 milioni).

Nel 2020 la Fondazione ha inoltre implementato, in maniera significativa, anche gli investimenti per l'ammodernamento dei sistemi informatici che si completerà entro il 2021, con l'obiettivo di realizzare, spiega una nota, una rivoluzione digitale della propria infrastruttura tecnologica per migliorare la qualità dei servizi offerti.

«Enpaia anche nel 2021 si conferma una Cassa con ottime performance. Nonostante la pandemia – afferma il presidente della Fondazione Giorgio Piazza – siamo riusciti a mantenere un trend positivo per quanto riguarda l'andamento economico che tende a rafforzarsi nei prossimi anni. Anche nel 2021 Enpaia – aggiunge – continua a garantire la sostenibilità economica della gestione ordinaria e un solido patrimonio che assicura la copertura degli impegni previdenziali nel lungo periodo»

La crisi sanitaria non ha fermato gli investimenti finanziari della Fondazione il cui impiego lo scorso anno è stato di ben 779 milioni. In particolare, per far convergere la struttura del portafoglio finanziario all'Asset Allocation Strategica, è stato ridotto il portafoglio assicurativo diretto e sono aumentati gli investimenti in strumenti Oicr, in fondi alternativi (Fia), di cui una buona parte concentrati nel settore infrastrutture, e in strumenti azionari riguardanti utilities nazionali ad alto dividendo.

Un secondo round di investimenti ha riguardato il venture capital, per complessivi 15 milioni, nel settore del tech transfer e negli investimenti strategici mission related che hanno riguardato anche il settore agricolo.