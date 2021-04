Investimenti, governance e dati: i nodi irrisolti di Borsa-Euronext

3' di lettura

Il passaggio di Borsa italiana a Euronext non è in discussione, ma mentre il closing si avvicina restano ancora da definire questioni non proprio irrilevanti per la salvaguardia e lo sviluppo dell’infrastruttura finanziaria portante del Paese, un asse strategico che comprende non solo la Borsa azionaria, ma anche Mts (il mercato all’ingrosso dei titoli di Stato), Cassa di compensazione e garanzia e Montetitoli. Un gruppo che peserà per oltre un terzo dei ricavi e degli utili della federazione paneuropea...