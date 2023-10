Investimenti greenfield crescono a Milano

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Competitività, notorietà e crescita sono solo alcuni degli aspetti analizzati dal Centro Studi di Assolombarda, con particolare riferimento al territorio allargato di Milano. Evidenze certificate nell’ambito del report “Your Next Milano”, la ricerca dedicata al posizionamento della città e del suo territorio nel confronto internazionale. Uno degli elementi che spicca dalle nuove rilevazioni dell’Associazione ha a che fare con gli investimenti diretti esteri “greenfield”: si tratta di nuovi progetti di sviluppo promossi da multinazionali estere. In base ad alcune prime evidenze del report, Milano, nel 2022, ha attratto complessivamente 71 progetti di questo tipo (Figura 1); un numero in aumento rispetto ai 61 nel 2021 ma ancora lontana rispetto ad alcuni centri benchmark internazionali. Londra, meta largamente preferita dalle multinazionali estere, ha infatti accolto, nello stesso anno, 315 progetti “greenfield”. Estremamente elevata è risultata anche la capacità attrattiva di New York (175 investimenti nell’anno), così come, in Europa, di Berlino e Parigi (174 entrambe), Amsterdam (121) e Barcellona (105). Sebbene i numeri assoluti testimonino ancora una sostanziale distanza con i “competitor” internazionali, risultano oltremodo interessanti le evoluzioni recenti, che illustrano un quadro estremamente dinamico. Un esempio: Londra, anche per effetto della Brexit, nell’ultimo quinquennio ha registrato un crollo legato a tali progetti. Dai 405 nel 2017, passando ai 500 nel 2018, sono 315 quelli attuali. Il calo è risultato significativo anche per la capitale francese: i progetti che riguardano il 2022 sono, infatti, oltre un terzo in meno rispetto ai 279 del 2017. Un trend diverso ha caratterizzato Berlino: una accelerazione forte di progetti quasi triplicati nel corso del quinquennio 2017-2022. Come la capitale tedesca, anche Milano si è distinta per vivacità: la città, del resto, può oggi contare un incremento di una volta e mezza del numero di investimenti registrati cinque anni fa; una progressione che le ha permesso di ‘superare’ benchmark di rilievo come Monaco di Baviera. «Nonostante Milano sia ancora lontana dai trend rilevati in altre città internazionali, il tasso di crescita degli investimenti diretti esteri realizzati sul suo territorio è significativo - ha dichiarato il vicepresidente di Assolombarda, Giuseppe Notarnicola -. Vuol dire che il tessuto economico di Milano e del suo territorio allargato sta diventando sempre più attrattivo a livello internazionale. Una circostanza resa possibile dallo sforzo corale di stampo ambrosiano fatto da imprese, istituzioni e corpi intermedi che ha reso più visibile il nostro territorio a livello globale: qui, d’altra parte, operano circa 4.800 imprese a partecipazione estera, che rappresentano il 30% del totale nazionale. Aziende che, complessivamente, occupano oltre 500 mila persone generando più di 276 miliardi di euro di fatturato». Rispetto ai comparti da cui discendono i progetti, Milano si caratterizza per una spiccata diversificazione settoriale: dai macchinari al life science, dai servizi finanziari al settore immobiliare. Quest’ultimo, in particolare, presenta quote superiori a tutti i principali benchmark. Se la diversificazione si conferma come un elemento favorevolmente distintivo, l’analisi della provenienza geografica degli investimenti greenfield restituisce un quadro meno positivo. Rispetto alle altre principali aree urbane europee, nel 2022 Milano risulta essere più focalizzata sull’Europa Occidentale, da cui proviene ben il 70% degli investimenti, a fronte di una attrattività più modesta verso investitori nordamericani. Salta all’occhio, infine, la forte crescita dell’incidenza dell’Asia-Pacifico, passata dal 2% del 2017 al 10% a discapito della quota Ue. Il prossimo 18 ottobre, in occasione della presentazione dell’edizione 2023 di “Your Next Milano” (ore 11, presso la Sala Alessi di Palazzo Marino), saranno illustrati i dati aggiornati sulla reputazione del capoluogo lombardo. (Per scrizioni su www.assolombarda.it).