Investimenti a impatto, in Italia raddoppiano e superano i 35 milioni di euro

Raddoppiano in Italia gli investimenti a impatto: nel 2022 hanno raggiunto quota 35,4 milioni rispetto ai 17,7 milioni del 2021. In 5 anni, complessivamente, sono stati investiti 92,5 milioni. È quanto emerge dall’Impact Report 2022 realizzato da Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore, un’indagine sul mercato italiano dell’impact investing. È l’approccio “strictly impact” che, a differenza degli investimenti effettuati con criteri Esg, «si pone come finalità prioritaria il raggiungimento di obiettivi di impatto sociale, ambientale o culturale, misurabili e intenzionali, unitamente all’ottenimento di un rendimento finanziario».

Andamento del mercato italiano

In base all’indagien della Fondazione Giordano Dell’Amore, braccio strategico e operativo di Fondazione Cariplo nell’ambito dell’impact investing, «il capitale disponibile per gli investimenti a impatto in Italia è passato dai 46 milioni nel 2017 ai 229 milioni nel 2022. Il numero di investimenti annui è passato da 9 nel 2017 a 49 nel 2022».

Sette sono gli attori italiani attivi nel mercato “strictly impact” oggetto dell’indagine: Oltre Venture, Oltre III, Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore, SocialFare Seed, Sefea Impact, a|impact – Avanzi Etica e Opes Italia.

«È possibile ipotizzare che entro il 2024 il capitale disponibile per gli investimenti a impatto realizzati con una logica “Impact first” possa raggiungere quota 300 milioni di euro – ha dichiarato Marco Gerevini, consigliere di amministrazione della Fondazione Giordano Dell'Amore –. L'andamento del mercato dal 2017 al 2022 è, infatti, sintomatico di un settore che sta attirando sempre più l’interesse di nuovi investitori desiderosi di investire in imprese economicamente sostenibili che affrontino sfide sociali, ambientali o culturali».

Gli investimenti

Dove e quanto ha investito la Fondazione Giordano Dell’Amore. L’ente ha investito 8,2 milioni di euro in 31 soggetti, di cui 6 nuovi investimenti realizzati nel 2022. Nel dettaglio, 2,5 milioni di euro sono stati investiti in 4 veicoli e 5,7 milioni in 27 imprese (di cui 12 in start-up).