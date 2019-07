Investimenti per intercettare i viaggiatori in cerca di qualità

«In questo momento il turismo italiano copre tutti segmenti – spiega Antonioli – ma dovrebbe riuscire a rispondere in modo più puntuale ai clienti di fascia alta, con servizi e strumenti che facciano leva sulla personalizzazione dell’esperienza e sull’eccellenza delle strutture. La verità è che non coccoliamo abbastanza questi turisti, che hanno aspettative molto elevate». Colpa di una settore ricettivo frazionato e poco managerializzato, in ritardo sulla digitalizzazione. Ma c’è anche un tema di infrastrutture carenti che chiama in causa il governo e le istituzioni locali. «L’Italia non è seconda a nessuno per bellezza e unicità di esperienze che potrebbe offrire – prosegue la docente – ma c’è un gap con gli altri Paesi sui servizi a tutti i livelli, anche nei trasporti e nelle infrastrutture».

È necessario riqualificare e valorizzare un’offerta che nasceva come standardizzata e che ora deve fare un passo verso un alto di gamma “moderato”, capace di attrarre i ricchi e i viaggiatori benestanti, in cerca di mete defilate, lontane dal turismo di massa, di esperienze a contatto con il territorio, alla scoperta dei suoi sapori e delle sue tradizioni. «Le imprese del settore devono aggiornarsi – dice ancora Antonioli – investendo nella formazione non solo del personale, ma anche e soprattutto dei manager». Tutto questo implica la ricerca di risorse per gli investimenti e competenze manageriali, e questa necessità negli ultimi anni ha spinto molte imprese albreghiere – sia catene, sia realtà familiari – ad aprirsi al mondo della finanza e dei fondi, anche esteri.

L’interesse da parte degli investitori c’è, soprattutto sul segmento del lusso, come dimostrano ad esempio l’impegno nel nostro Paese del colosso cinese Fosun International, che ha di recente annunciato ulteriori investimenti, in particolare su beach e mountain resort, oppure quello del gruppo francese Batipart, che prevede di consolidare la propria presenza in Italia, dove oggi conta il 10% del proprio portafoglio di hotel in Europa. Un ruolo importante, sia come investitore, sia come elemento di garanzia per gli operatori esteri, è quello giocato da Cassa Depositi e Prestiti attraverso il Fondo Investimenti per il Turismo istituito nel 2014, che ha come obiettivo la riqualificazione e valorizzazione di strutture ricettive in particolare nei centri minori del Paese.

Riqualificazione e «upgrade» delle strutture; formazione e managerializzazione; apertura ai capitali finanziari e digitalizzazione. Se queste sono le direttrici di sviluppo per le imprese del settore, c’è anche un tema di promozione del sistema Paese: «Dobbiamo proporre ai visitatori internazionali una “italian way of life” e imparare a farcela riconoscere di più – aggiunge Antonioli –, applicando prezzi premium a un’offerta con maggiore valore aggiunto, come fanno i francesi e i tedeschi. Il mercato è pronto per questo».