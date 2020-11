Investimenti It non ottimizzati? Costano a ogni impresa 2,3 milioni l'anno Le aziende in difficoltà cercano strategie per ridurre gli oneri di gestione. Ma poi sprecano risorse inutilizzate di Gianni Rusconi

Reuters

L'emergenza sanitaria ancora in corso ha effetti anche sugli asset tecnologici: fra le tante ricadute della pandemia di Covid 19, anche l'inefficienza legata alla scarsa capacità di ottimizzare la spesa in soluzioni informatiche accentua la pressione sui costi delle aziende, mai come in questo momento in cerca di soluzioni per ridurre i propri oneri di gestione.

E la percentuale delle imprese europee in difficoltà a causa del Covid 19, secondo una recente ricerca di Insight, vendor americano (presente anche in Italia) specialista nel campo dei contratti di fornitura It, arriva oggi al 95%.

Il dato che maggiormente balza all'occhio, leggendo lo studio che ilsole24ore.com ha potuto visionare in anteprima, riguarda nello specifico la cifra spesa ogni anno dalle aziende per licenze software inutilizzate. Parliamo in media di oltre 2,3 milioni di euro, cifra sufficiente a pagare lo stipendio di 45 specialisti informatici qualificati.

Le ragioni alla base di questa “emorragia” di risorse sono diverse. Innanzitutto il drastico ridimensionamento che, a partire da marzo, in concomitanza con l'inizio del lockdown, circa la metà delle organizzazioni europee ha operato sulla propria forza lavoro; il 27% delle aziende, in particolare, ha ridotto specificamente il numero dei dipendenti dell'area It.

Un altro dato non trascurabile vede invece il 44% delle imprese utilizzare asset tecnologici per un tempo più lungo di quanto originariamente previsto.In linea generale, a preoccupare le aziende è l'incapacità di ottimizzare completamente gli investimenti effettuati in software, servizi e infrastrutture, voci che negli ultimi sei mesi hanno sì registrato un incremento (anche se praticamente dimezzato rispetto alle previsioni pre-Covid) ma che, nella maggior parte dei casi, non hanno avuto la preventivata ricaduta positiva.