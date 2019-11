Investimenti in Italia frenati dai rischi legali Un nuovo governo legittimamente muta la propria politica e effettua scelte diverse per nuovi progetti, ma non blocca ciò che è stato avviato di Giovanni Tria

Una veduta aerea dello stabilimento dell'Ilva di Taranto (aNSA)

3' di lettura

L’economia italiana ha bisogno di investimenti, nell’industria, nei servizi e ancor più nelle infrastrutture. Abbiamo bisogno di investimenti pubblici e privati.

Non mancano i mezzi finanziari, il mondo è pieno di liquidità e anche in Italia non mancano le risorse. Anche guardando il bilancio pubblico, non è la carenza di risorse che ha bloccato da molti anni gli investimenti pubblici necessari. Come ho più volte sottolineato, è piuttosto il rischio giuridico, amministrativo, politico e istituzionale che sostanzialmente paralizza gli investimenti sia pubblici sia privati e quindi l’economia italiana.

Gli investitori internazionali e anche membri di governi amici, apertamente i primi e in privato i secondi, mi hanno sempre detto la stessa cosa: in Italia ci sono grandi opportunità di investimento in tutti i settori ma ciò che frena è il “rischio legale”. Gli investitori nazionali non la pensano diversamente. Si tratta di una combinazione di lentezza della giustizia che rende incerto il diritto perché difficile chiederne il rispetto in tempi utili per l'economia, di imprevedibilità della giustizia nel corso dei tre gradi di giudizio, di confini troppo labili tra diritto amministrativo, civile e penale.

A questa imprevedibilità che attiene al sistema giurisdizionale, il quale risponde a norme anche se a volte liberamente interpretate, si sovrappone la variabilità e imprevedibilità normativa, che è quindi imprevedibilità politico-istituzionale. Chi, quindi, si accinge a effettuare investimenti, soprattutto di medio-lungo periodo, non ha a disposizione un quadro di regole certe e accettabilmente stabili nel tempo entro cui effettuare i propri calcoli economici. Sembra che a questa miscela paralizzante non si possa porre rimedio. Siamo in attesa da tempo di una riforma della giustizia che guardi a questi problemi complessivi di sistema e anche, più limitatamente, di una riforma del codice degli appalti di cui, dopo la consultazione pubblica dell'agosto 2018, si sono perse le tracce.

Quanto questa percezione di rischio legale sia corrispondente alla realtà e quanto sia appunto solo una percezione esageratamente negativa del nostro sistema è questione discutibile. Ma il punto è che le decisioni di investimento produttivo, come quelle finanziarie, dipendono dalle percezioni.