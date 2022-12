Investimenti in macchinari / Rifinanziamento per la Nuova Sabatini

ul tavolo della legge di bilancio c’è il rifinanziamento delle agevolazioni della Nuova Sabatini, per le quali le stime dei tecnici del ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) indicano un fabbisogno di 500 milioni. Alla fine l’intervento assicurato dal ministero dell’Economia potrebbe essere però più basso. La Nuova Sabatini supporta le Pmi con contributi statali che abbattono il tasso di interesse di finanziamenti (bancari o in leasing) per beni materiali (macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature nuove di fabbrica e hardware) o immateriali (software e tecnologie digitali) a uso produttivo. Difficile che passi un’altra idea del Mimit, cioè il restyling della misura per collegare gli investimenti alla transizione ecologica, anche per impianti funzionali alla produzione di energia rinnovabile.

