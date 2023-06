Investimenti, moda e lusso tra le priorità anche nel 2023

Ascolta la versione audio dell'articolo

Moda e lusso rimangono tra i settori più attrattivi per investitori e operatori finanziari. Complice la ripresa legata al calo dei costi delle materie prime, dell’energia e all’attenuarsi delle problematiche connesse all’approvvigionamento e alla logistica. Tra i driver ci sono digitalizzazione e sostenibilità, due dei temi strategicamente più importanti per le aziende del settore.

Digitalizzazione e sostenibilità driver del settore

La fotografia arriva dall’ottava edizione del Global Fashion & Luxury Private Survey di Deloitte che analizza trend e operazioni di M&A del mercato del lusso basandosi su dati di mercato e interviste a top manager sia industriali che finanziari. «Dopo l'impatto della pandemia di Covid-19, il settore del lusso ha mostrato di nuovo grande resilienza a fronte di nuove sfide legate a un quadro macroeconomico e geopolitico incerto. Tuttavia, il trend di crescita prosegue e il settore si conferma tra i più attrattivi per gli investitori, spinto anche dall'attenuazione di alcune problematiche che si sono presentate nell'ultimo periodo come inflazione, costo delle materie prime e difficoltà relative alla supply chain», ha commentato Elio Milantoni, partner Deloitte.

Stringendo il focus, nell’ambito del settore moda lusso i settori che hanno evidenziato la maggiore crescita nel 2021 (a testimonianza della ripresa post Covid) sono Hotels (33,6%), Arredamento (27,1%) e Abbigliamento (25,8%). Ma sotto la lente degli investitori ci sono temi come la sostenibilità (incluso il second hand) e digitalizzazione: «Sono ormai fattori imprescindibili: sempre maggiore attenzione viene riservata da parte dei consumatori alla selezione di prodotti realizzati in maniera responsabile - commenta Tommaso Nastasi, Ppartner di Deloitte -. Al contempo le aziende del lusso sono consapevoli che, per intercettare sempre fasce di clientela tra le nuove generazioni, è necessario tenere il passo con l'innovazione tecnologica e con i nuovi linguaggi che vengono adottati. Per questo motivo ci si aspetta, da parte loro, una sempre maggiore presenza digitale».

Operazioni M&A in crescita nel 2022

Il 2022 è stato un anno dinamico per il mondo del lusso anche sul fronte M&A: si è registrato un ulteriore aumento nel numero delle transazioni (+8) che in totale sono state 292 nel corso dell’anno. La crescità è legata soprattutto alle operazioni nel settore alberghiero con un incremento di 16 deal rispetto all’anno prima e anche dell’arredamento (+9 operazioni). Il segmento dei Personal Luxury Goods, nonostante una diminuzione del -30% rispetto all'anno precedente, costituisce comunque il 43,2% circa di tutte le operazioni. Le aspettative degli investitori per i prossimi 3 anni confermano un sentiment positivo in termini di crescita per i settori dei beni personali di lusso, ma anche di hotel, ristoranti e arredamento. In particolare, hard luxury (orologi e gioielli) e hotel sono i settori che si prevede avranno le migliori performance.

A livello geografico, invece, è il Vecchio Continente ad aver registrato l’incremento più significativo di deal, 25 in più rispetto al 2021, mentre il Nord America ha registrato una contrazione (-12). In prospettiva, invece, le performance migliori saranno quelle di Asia e Medio Oriente che già nel 2022 ha registrato un aumento dei deal.