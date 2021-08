Investimenti (non troppo) verdi: un boom inarrestabile

Come si può notare bene dai dati (cfr. Figura 2), per anni i green bonds sono stati gli unici strumenti a disposizione dell’investitore sensibile alle tematiche ambientali. Dal 2018 però hanno preso piede altre tipologie come i green loans (barre verde chiaro; sono prestiti modulati sulle esigenze delle imprese finanziate) o i sustainability bonds (barre rosa), in cui lo spettro delle attività finanziate comprende anche progetti di miglioramento dell’impatto ambientale in settori non propriamente green come l’industria petrolifera e chimica.

Durante la crisi pandemica si sono diffusi anche i social bonds i(barre blu), obbligazioni destinate a finanziare le Casse Integrazioni Guadagni ed altri schemi di protezione dell’occupazione: l’Unione Europea è stata l’apripista a livello globale nell’emissione e management di social bonds a rischi condivisi grazie al progetto SURE (temporary Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency) che ha erogato quasi 100 miliardi di € ai Paesi membri più colpiti dalla crisi pandemica.

Gli investimenti “Sustainability linked”: molte sfumature di verde

Tuttavia dal 2018 in poi la crescita più turbolenta è stata sperimentata da due ulteriori categorie di strumenti: i sustainability linked bond/loans (barre gialle, rosse) che sono arrivate a rappresentare il 30% dell’intero mercato degli investimenti ESG. è impressionate osservare come, nonostante un ritmo di espansione invidiabile per qualsiasi altro settore, il mercato globale dei green bonds classici abbia ridotto rapidamente il proprio peso e rappresenti ora solo il 38% del totale.

L’andamento dei flussi trimestrali delle emissioni ESG negli ultimi 3 anni (cfr. Figura 3) riesce a rendere con un discreto colpo d’occhio il differenziale nei tassi di crescita delle diverse categorie, con l’esplosione del fenomeno dei sustainability linked bond/loans che appare accelerare proprio negli ultimi trimestri.

Le ragioni di questo fenomeno vanno cercate nelle differenze tra le caratteristiche contrattuali degli strumenti (cfr. Figura 4). I green, social e sustainability bonds condividono proprietà ben precise: 1) la connessione con un progetto esplicito da finanziare 2) la definizione di una specifica destinazione d’uso dei proventi e 3) l’impegno contrattuale alla pubblicazione periodica di un report di impatto ambientale. Si tratta di un framework piuttosto restrittivo che in passato ha funzionato bene nel ridurre il fenomeno del greenwashing, ma che ha anche ridotto la platea potenziale delle imprese emittenti.