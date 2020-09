Investimenti, ordini e lavoro: Technoprobe dribbla anche il Covid La multinazionale lecchese che produce le schede che testano i chip aprirà un nuovo stabilimento ad Agrate Brianza: l'investimento è di 30 milioni. Nel 2020 ricavi record e 300 assunzioni

di Luca Orlando

Gli investimenti sono autofinanziati: la regola è quella di lavorare con denaro proprio, risultato raggiunto lasciando la ricchezza

Ordini in corsa, ricavi in progressione a doppia cifra, una nuova tornata di investimenti. La crescita esponenziale della lecchese Technoprobe, già rimarchevole in tempi normali, con ricavi quadruplicati dal 2015, diventa ancor più stupefacente ora, ai tempi del Covid, con i mercati di tutto il mondo a fare i conti con l’emergenza virus.

«Crisi che noi in effetti non abbiamo per nulla sentito - spiega il vicepresidente Roberto Crippa - e che anzi nel nostro caso ha agito in senso opposto, accelerando il trend di digitalizzazione e quindi la domanda dei nostri prodotti». Schede di test per microchip richieste dai colossi dell’elettronica di tutto il mondo, che anche ora subissano di commesse la multinazionale lecchese, ormai secondo gruppo mondiale in questa specifica nicchia tecnologica.

Domanda che continua a correre, costringendo l’azienda a nuovi ampliamenti, a distanza temporale ridotta dagli ultimi investimenti produttivi, che già avevano portato ad un raddoppio della sede centrale di Cernusco Lombardone. Nuova area produttiva nell’headquarter che si sviluppa in parallelo ad un altro investimento consistente ad Agrate Brianza, impegno da 30 milioni di euro che ha l’obiettivo di diversificare il business oltre il collaudo dei chip. «L’idea - spiega l’imprenditore - è quella di produrre in un nuovo stabilimento il package avanzato dei semiconduttori, materiale che diventa tanto più complesso quanto più è sofisticato il prodotto. Una tecnologia in fondo contigua alla nostra, che ci offre la possibilità di sfruttare il nostro know-how per conquistare nuovi mercati».

Agrate Brianza, sede di Stmicroelectronics non è in effetti una scelta casuale, perché proprio a loro, ai grandi produttori di chip, si rivolge l’offerta di Technoprobe, che punta ad avviare il nuovo sito entro marzo 2021. Attività che inizialmente darà lavoro a 25 persone, in gran parte ricercatori, anche se gli spazi attuali sono già dimensionati per avere a regime oltre 200 persone. «Da due anni stavamo lavorando a questa idea - spiega Crippa - e ora con questo spin-off siamo riusciti a concretizzarla: che gli spazi per svilupparsi ci sono, anche se pensiamo di ipotizzare i primi ricavi solo a partire dall’inizio del 2022».

Tassi di crescita roboanti, quelli stimati, ma non certo buttati lì a caso. Derivati e confortati piuttosto da quella che è la storia recente del gruppo, capace in pochi anni di trasformarsi da oscura Pmi di provincia a protagonista assoluta del mercato globale.