Investimenti, il parcheggio remunerato dei conti deposito: quali scegliere e perché I conti deposito pagano in media un tasso netto positivo vicino all’1%, ma in alcuni casi si può arrivare anche al 3,5% di Vito Lops

(zephyr_p - stock.adobe.com)

I conti di deposito rappresentano ad oggi una delle più interessanti forme di investimento per i piccoli risparmiatori. Di cosa si tratta? Di speciali conti bancari (con tanto di Iban) dove il titolare parcheggia la propria liquidità a fronte di una remunerazione concordata.

Nell’autunno del 2019 - stando alle ultime rilevazioni dell’Osservatorio ConfrontaConti.it - i conti deposito pagano in media un tasso netto positivo vicino all’1%.

Un livello superiore sia ai BoT (che viaggiano sottozero così come i BTp fino a 3 anni) che all’inflazione (0,4%). Così in un momento storico in cui i mercati finanziari sono paradossalmente colpiti dalla bolla dei tassi negativi (nel mondo ci sono obbligazioni “sottozero” per un valore superiore ai 14mila miliardi di dollari) e dove pertanto risulta sempre più difficile per un piccolo investitore estrarre del valore dagli asset finanziari, l’universo dei conti di deposito si pone come una sorta di ancora di salvataggio per chi è a caccia di rendimenti reali (depurati cioè per il costo della vita) positivi.

Ovviamente non si tratta di strumenti del tutto privi di rischio e pertanto, prima di decidere se parcheggiare i propri soldi in un prodotto del genere, è bene conoscerlo un po’ più in profondità.

Non sono conti correnti

I conti deposito non vanno confusi con i conti correnti. Come ben descrive già il nome “deposito” si tratta di conti ad hoc per depositare la liquidità. Oltre a questa operazione questi conti consentono l’operazione opposta, ovvero trasferire la liquidità al cosiddetto “conto corrente d’appoggio”, il cui Iban viene comunicato alla sottoscrizione del contratto.