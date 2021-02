Investimenti sostenibili, è in arrivo l’Abc del green di Vitaliano D'Angerio

Esg, Sri, green bond. «Ma di cosa state parlando!», risponderebbe, un po’ irritato, l’interlocutore poco avvezzo al mondo della sostenibilità. Anche quelli tanto avvezzi al tema, però, a volte si perdono nel mare magnum delle regole, rating e classificazioni che si porta dietro questo settore. Un ambito che sta diventando sempre più pervasivo e su cui bisognerà in modo rapido documentarsi: un terzo dei 209 miliardi del Next Generation Eu (o Recovery Fund) dovranno essere spesi seguendo i criteri della sostenibilità.

Su tale argomento i più appassionati (e competenti) sono di certo i ragazzi della Generazione Greta. Protagonisti dei Fridays for Future, hanno ben in mente come dovrebbero comportarsi gli adulti: lasciargli un mondo migliore e, soprattutto, con una temperatura tollerabile per il genere umano.

Non siamo sicuri invece che i coetanei di Greta conoscano tutti gli strumenti finanziari utili per supportare il contenimento del climate change. Per tale motivo, giovedì 4 febbraio, in allegato con Il Sole 24 Ore, sarà in edicola un volume dedicato agli investimenti sostenibili. Nessuna paura! Si comincerà dall’Abc del green. La redazione di Plus24 ha masticato e metabolizzato per i lettori la parte finanziaria della sostenibilità. Compito non facile visto che molte regole sono ancora in fase di gestazione (almeno nella parte più operativa) come la tassonomia ovvero la classificazione europea delle attività economiche secondo criteri green.

Nel dossier si è cercato di “volgarizzare” una materia da sempre riservata a pochi intimi e, alcune volte, autoreferenziale. Oggi non è più così. Anzi, la parola sostenibilità è usata oltre che abusata. Si è pure tentato di fornire strumenti che consentano di scoprire i casi di greenwashing o socialwashing, tecniche di marketing utilizzate da qualche azienda per verniciare di verde le proprie attività.

Bisogna a stare attenti infatti. La passione e il desiderio di un mondo migliore non deve farci abbassare la guardia su truffatori e malandrini. Che restano tali anche in un pianeta più green.