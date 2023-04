Investimenti in start up in calo del 63% in Italia

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il rallentamento globale degli investimenti in start up contagia anche l’Italia. Nel primo trimestre dell’anno si è registrato un calo dell’ammontare investito sia da operatori domestici sia esteri in start up italiane del 63% a 160 milioni , rispetto ai 420 milioni dello stesso periodo del 2022. In flessione anche il numero di operazioni: 49 deal, in calo del 47% rispetto ai 93 del primo trimestre dello scorso anno.

Il quadro emerge dall'aggiornamento trimestrale a marzo 2023 del Rapporto di ricerca...