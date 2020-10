Investimenti verdi, la corsa di 432mila aziende italiane

Il vantaggio competitivo delle imprese eco-investitrici si conferma in termini occupazionali (assume il 9% delle green contro 7% delle altre) e di export (aumenta per il 16% contro il 12%). Questo anche perché le aziende eco-investitrici innovano di più (73% contro 46%). Le previsioni per il 2020-2024 dicono che il 38% del fabbisogno delle professioni richiederà competenze green. Nel 2018 il numero dei “green jobs” in Italia ha superato la soglia dei tre milioni (3,1 milioni, il 13,4% dell’occupazione complessiva).

La spinta verso la sostenibilità ambientale arriva soprattutto dai giovani imprenditori: tra le imprese guidate da under 35, il 47% ha fatto eco-investimenti, contro il 23 delle over 35.

LA MAPPA DELLE REGIONI Loading...

Verso la transizione

«C’è un’Italia pronta al Recovery Fund e la green economy è la migliore risposta alla crisi che stiamo attraversando», affermava ieri il presidente della Fondazione Symbola Ermete Realacci nel descrivere il Rapporto GreenItaly. «Nello studio si coglie una accelerazione verso il green del sistema imprenditoriale italiano».

Sottesi vi sono il momento di transizione economica, e quindi anche sociale, e le modalità inadeguate con cui l’Italia si accinge a gestire i fondi europei di rilancio, come il New Generation Eu di Ursula von der Leyen e come il Recovery Fund. Per avere i fondi, i progetti pubblici e privati devono essere varati e realizzati con rapidità europea, rapidità lontanissima dai tempi incivili della burocrazia italiana. E il decreto Semplificazioni del mese scorso non semplifica abbastanza.

«La governance del Piano di rilancio italiano sarà discussa tra novembre e dicembre in Parlamento per garantire tempi certi nella fase di attuazione», ha rassicurato durante la presentazione il ministro degli Affari europei, Enzo Amendola.