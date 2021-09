Investindustrial sul dossier dei pomodori La Doria

1' di lettura

I fondi di private equity sul dossier La Doria, azienda alimentare attiva nei derivati del pomodoro, legumi e pasta in scatola, sughi pronti, succhi e bevande di frutta e altri prodotti complementari. Secondo quanto risulta al Sole 24 Ore, il gruppo finanziario Investindustrial (che contattato non commenta i rumors) avrebbe avviato discussioni preliminari per l’acquisizione del gruppo.

Proprio oggi, in riferimento ad alcune notizie di stampa su possibili compratori, La Doria aveva precisato di essere informata dell'intendimento degli attuali azionisti di maggioranza di esplorare alternative di valorizzazione. «Per quanto a conoscenza della società, le relative interlocuzioni sono tuttavia in una fase ancora preliminare», ha aggiunto l’azienda quotata al segmento Star. Un mandato per valutare la manifestazione d’interesse sarebbe stato affidato all’advisor Vitale. Investindustrial sarebbe al secondo possibile deal su una società quotata nel giro di pochi mesi, dopo l’acquisizione di Guala.

