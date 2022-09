Investindustrial rileva il 52% di Eataly: deal da 200 milioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

La società di private equity Investindustrial è vicina a un accordo per acquisire una partecipazione del 52% di Eataly Spa. L’accordo, secondo quanto indicato dal Wall Street Journal, prevede un investimento di circa 200 milioni di euro e l’acquisto di azioni aggiuntive. L’intesa, dopo una negoziazione durata diversi mesi, sarà annunciata in giornata e Eataly con il nuovo partner punta ad aprire più negozi, oltre che a sviluppare nuovi formati.

Il restante 48% sarà di proprietà della famiglia Farinetti, della famiglia Baffigo/Miroglio e di Tamburi Investment Partners. Per alcuni anni Eataly ha guardato alla quotazione a Piazza Affari. Ma l’azienda fondata da Oscar Farinetti non è mai riuscita, sia per la situazione dei mercati sia per i risultati da consolidare, a fare il grande salto verso la Borsa. È quindi iniziata la ricerca di un partner finanziario che si è concretizzata in queste ore.