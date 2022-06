Investire nelle curve. Con imbottiti e mobili sinuosi, tavoli e lampade duttili

Ascolta la versione audio dell'articolo

Una carriera costellata di copertine e passerelle, un profilo Instagram che conta quasi 18 milioni di follower, dove ha raccontato senza veli la fatica della gravidanza, smagliature e pancia post partum incluse: Ashley Graham, la modella americana paladina della body positivity è l'icona di un'idea di bellezza e di fisicità generose, che la moda ha ormai ampiamente sdoganato. Ora l'attrazione per le forme curve e scivolate, dall'estetica del corpo alla linea degli oggetti, fa breccia in un altro mondo legato all'immagine: quello del design e dell'arredo.

Basta guardare la nuova poltrona Sharon di Armani Casa , marchio peraltro votato a una rigorosa essenzialità: la parte centrale sembra fluttuare grazie alla struttura che è un unico elemento cui gli spessori sottili e la particolare curvatura alle estremità danno l'idea di movimento e leggerezza. La stessa leggerezza affiora nel divano Lido Cord di Minotti , un nido confortevole firmato dallo studio GamFratesi, che su un lato prende profondità e diventa una bergère, con lo schienale a disegnare una nicchia morbida. Borea , la collezione outdoor disegnata da Piero Lissoni nel 2021 per B&B Italia, si arricchisce dei lettini da esterni, oggetti con una struttura leggera in alluminio tubolare curvato, definiti da un delicato equilibrio di forme ovali. Esplicite, invece, le linee avvolgenti della poltrona Sveva Soft , disegnata da Carlo Colombo per Flexform, il cui guscio è realizzato in uno speciale materiale polimerico che, insieme alla struttura imbottita in piuma d'oca, garantisce una straordinaria morbidezza.

Nella ricerca di un'immagine soft, si assiste al ritorno di complementi quasi banditi in tempi di minimalismo: i cuscini. Colorati, preziosi, sostenibili come quelli di Atelier des Refusés , piccolo brand di economia circolare, nato da un'idea dell'architetto Carolina Nisivoccia, che dà una seconda vita alle rimanenze tessili di altissima qualità dell'industria dell'arredo, trasformandole in soffici pezzi unici cuciti a mano. Linee che avvolgono, anche nello spazio per eccellenza destinato all'accoglienza e a intrecciare relazioni, familiari e amicali: la cucina. Il progetto Tivalì 2.0 con cui Yabu Pushelberg reinterpreta per Dada il concetto “everything in a small space”, è uno scenografico anfiteatro con un piano di lavoro arcuato in marmo o pietra e le basi terminali inclinate. Chiusa, la cucina integrata si presenta come un grande mobile con due ante scorrevoli, aperta è un abbraccio allo chef di casa. L'arredo contemporaneo dice addio agli spigoli a partire da elementi insospettabili come i tavoli.

Monti, della nuova collezione Metropolitan Frames di Itlas disegnata da Matteo Bianchi Studio, proietta delicate sinuosità ispirate ai monumenti dell'antichità, mentre l'eco di una dolce morbidezza risuona anche nel tavolo Francis , in marmo Crystal White, che Giuseppe Bavuso firma per Rimadesio. Non solo nella versione rotonda, ma anche in quella rettangolare e quadrata i bordi della levigata superficie sono lievemente arrotondati. Henry è un tavolo da pranzo allungabile ideato da Emmanuel Gallina per Poliform la cui struttura, in legno massello abbinata al piano in legno, marmo o vetro, è caratterizzata da una raffinata lavorazione di ebanisteria che ne sfuma e ammorbidisce i bordi. Nessun equivoco sulla vocazione al comfort estremo di Standard , divano disegnato da Francesco Binfaré per Edra. Grazie al “Cuscino Intelligente”, schienali e braccioli perdono qualsiasi rigidità e possono essere modellati con un lieve movimento della mano per diventare bassi, alti, obliqui, avvolgenti.

Una pervasiva propensione alla stondatura si diffonde a tutti gli ambiti dell'interior design. È come se l'ispirazione di designer e progettisti di oggi ruotasse attorno allo stile dei decenni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso, coltivando una tenera nostalgia per quegli anni formidabili, carichi di energia con le loro promesse di benessere, speranza e desideri esauditi. Così alcuni successi di quel periodo, campioni di una eleganza confortevole, sono diventati una specie di talismano per questo opaco presente, protagonisti di uno stile cocoon che traccia tra le pareti domestiche i confini della nostra comfort zone. Non siamo, però, di fronte a un malinconico revival dovuto alla latitanza di idee innovative. Nel design, guardare indietro e attingere con rinnovata creatività al passato è un esercizio che richiede cultura, fantasia e intuito, doti che alcuni produttori dimostrano nel riproporre con successo le riedizioni di alcuni pezzi storici. Come il raffinato scrittoio D.847.1, disegnato da Gio Ponti nei primi anni del secondo dopoguerra, oggi rieditato grazie al progetto Heritage Collection di Molteni&C , in collaborazione con i Gio Ponti Archives. Appartenente alla “camera da letto per uno scapolo”, presentata alla Triennale di Milano e alla XVI Mostra Internazionale di Barcellona nel '48, è in noce con puntali in ottone, un oggetto dalle proporzioni classiche e al contempo innovative, nel gioco delle curve e nell'invenzione di un cassetto elegantemente arrotondato.