Investire nella digitalizzazione per ridurre costi di esercizio e difettosità

Successivamente le offerte ricevute via mail devono essere opportunamente trasferite dal buyer in un repository dove possa consultarle e decidere se chiedere rilanci ai fornitori autori delle migliori offerte, innescando una nuova serie di mail e di raccolta di aggiornamenti delle offerte. Quando il volume annuale è di centinaia o migliaia di richieste di offerte, ci si rende conto che i pochi minuti dedicati a ogni singola mail o al trasferimento di ogni offerta in un sistema di valutazione, si accumulano in giorni, mesi, spesso in anni uomo.

Queste attività onerose e a forte rischio di errori umani, possono essere efficacemente automatizzate in una piattaforma di e-procurement che dispone sia di sistemi di mail collettive e già classificate e strutturate per i singoli eventi (notifiche, inviti, solleciti e così via) sia di meccanismi di popolamento organizzato e in tempo reale, dei dati delle offerte nel database della piattaforma. Il fornitore viene guidato a inserire direttamente i dati della propria offerta negli appositi campi indicati.

Alternativamente, per facilitare al massimo la sua operatività mantenendo una continuità con quella tradizionale, gli viene richiesto di compilare il modulo di offerta presente nella mail di invito e rispondere alla stessa. Sarà compito della tecnologia trasferire i dati della mail sulla piattaforma esonerando il buyer da compiti di copia e incolla. I dati diventano immediatamente disponibili per confronti, valutazioni, rilanci, aggiudicazioni e sono contemporaneamente visibili a tutte le funzioni aziendali interessate: amministrazione, logistica, produzione, qualità, finance e così via.

Lo stesso discorso vale per la gestione degli ordini. La funzionalità digitale di relazione tra cliente e fornitore permette di sottoporre un ordine al fornitore e di ottenerne rapidamente l’accettazione; gestire le variazioni che possono rendersi necessarie durante l’esecuzione dell’ordine e di ottenerne tempestivamente l’accordo; scambiare in modo efficiente i documenti connessi all’ordine. Tutto in un contesto che prevede la memorizzazione strutturata delle informazioni e quindi la sua completa tracciabilità.

La digitalizzazione può produrre diversi benefici: risparmi di lavoro di risorse umane su attività di basso valore; riduzione dei tempi di effettuazione dei processi di acquisto per garantire una maggiore tempestività di risposta alle necessità dell’azienda; riduzione degli errori che possono portare a decisioni sbagliate. Questi benefici possono essere misurati ed entrare nel computo del ritorno degli investimenti, confrontandosi con i precedenti costi di esercizio, di setup della piattaforma informatica con la formazione, e dei nuovi canoni mensili di utilizzo.