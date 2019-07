Investire in manifestazioni culturali rende, parola d’imprenditore

5' di lettura

Le imprese scelgono la cultura e lo spettacolo perché stimolano l'economia e creano ricchezza nel territorio. Ogni euro speso nella gestione di un evento culturale genera effetti economici positivi per oltre due euro e mezzo, emerge dalla ricerca “Investire in cultura” presentata oggi ad Umbria Jazz a Perugia realizzata da Rsm-Makno per Impresa Cultura Italia-Confcommercio sugli imprenditori che hanno risposto sull'impatto di 14 manifestazioni culturali. L’analisi ha preso in esame nel 2018 14 eventi dedicati alle pellicole: Milano e Como Noir in festival; Firenze Festival dei Popoli - Festival Internazionale del Film Documentario; Ischia Film Festival; Lecce Festival del Cinema Europeo; Milano INVIDEO; Milano Sguardi Altrove Film Festival; Milano Festival Cinema Africano, d'Asia e America Latina; Montone (PG) Umbria Film Festival; Pesaro Mostra Internazionale del Nuovo Cinema; Roma [A]RCIPELAGO - Festival Internazionale di Cortometraggi e Nuove Immagini; Roma - RIFF Rome Independent Film Festival; Torino Film Festival; Trieste - Maremetraggio; Udine Far East Film Festival. I risultati emersi dai dati raccolti da Rsm-Makno presso il pubblico e le strutture organizzative durante lo svolgimento delle edizioni 2018, sono incoraggianti....

Gli imprenditori sono sempre più interessati all'investimento in cultura: per oltre il 70% il sostegno a progetti ed eventi culturali è strategico; il contributo economico è la principale forma di supporto alla cultura scelto dalle imprese (per il 47%), ma rilevante è anche la fornitura di servizi (21%); il ritorno di immagine (19%), la consuetudine (17%), la strategia di marketing (13%) sono le motivazioni principali all'investimento. I maggiori benefici si riflettono sulla reputazione aziendale (33%), sul brand (29%) e in chiave commerciale (27%); oltre un terzo delle imprese equipara gli investimenti in cultura alla pubblicità.



Riprendono gli investimenti in cultura

Dopo il forte rallentamento della prima metà del decennio in cui le imprese, a causa della crisi, hanno proceduto ad una generale riorganizzazione dei costi, tagliando anche le spese per questo tipo di investimenti, la ripresa ora è evidente. Il 36% delle imprese dichiara, infatti, di aver ripreso a fare investimenti in cultura negli ultimi tre anni e solo il 9% li ha, invece, interrotti. Tra le imprese prevalgono gli interventi saltuari anche se un terzo punta su interventi più strutturati, investendo in un solo progetto/evento all'anno. L'investimento, dunque, è mirato e seguito nella sua realizzazione e nel suo svolgimento.

Tra le motivazioni principali che spingono le imprese a investire in cultura ci sono il ritorno di immagine (19%) e la considerazione che l'investimento sia parte della strategia di marketing aziendale (13%). Per le imprese di piccole e medie dimensioni ha un certo rilievo anche la tradizione (17%) per cui l'impegno nella cultura fa ormai parte del Dna dell'azienda ed è elemento che la contraddistingue sul territorio (per oltre l'11%).



Le forme di sostegno

Il contributo economico è la forma prevalente di intervento da parte delle imprese che investono in cultura (per il 47%), ma il 21% fornisce anche servizi a dimostrazione della capacità di entrare nel merito dei contenuti e dell'organizzazione dell'evento/progetto culturale. Nel 20% dei casi l'investimento prevede un intervento che contempla più forme di supporto da parte dell'azienda e che comprende anche il contributo in competenze e la co-progettazione degli eventi.

LE PRINCIPALI MOTIVAZIONI DELL’INVESTIMENTO IN CULTURA In percentuale (Fonte: Rsm-Makno)



I benefici

Per il 33% degli imprenditori l'investimento in cultura è legato soprattutto alla reputazione aziendale ed è un investimento che, da una parte, protegge dai rischi del mercato e, dall'altra, ne accresce la considerazione da parte dei clienti e dei consumatori. Per un altro 30% ne trae beneficio anche l'affermazione del brand aziendale, confermando il ruolo sempre più rilevante dell'impegno dell'impresa nella promozione culturale che diventa così parte irrinunciabile della strategia di comunicazione. Per il 27% contribuisce ad un migliore approccio con il cliente con evidenti ricadute a livello commerciale.

I PRINCIPALI RITORNI DELL’INVESTIMENTO IN CULTURA In percentuale(Fonte: Rsm-Makno)



Investimento strategico e leva di marketing

Per il 51% delle aziende l'investimento in cultura è un intervento strategico di lungo periodo e, dunque, fa parte integrante delle strategie di marketing dell'impresa. Un ulteriore 23% dichiara che sta lavorando per raggiungere questo obiettivo. Oltre il 70% delle imprese considera, pertanto, strategica questa forma di investimento. Per il 26% delle imprese, a parità di investimento effettuato, quello in cultura dà un ritorno almeno uguale a quello ottenuto con le spese effettuate nelle tradizionali attività di advertising e/o di marketing communication e per il 10% il ritorno è addirittura maggiore. Che l'investimento in cultura sia ormai leva portante delle strategie di marketing aziendale è avvalorato anche dal fatto che per il 41% delle imprese l'intervento a sostegno della cultura è a sua volta oggetto di una comunicazione dedicata e per il 53% anche di azioni di marketing communication generale.

L'importanza strategica di questo investimento è ribadita dalla scelta delle imprese di muoversi, nei loro rapporti con il sistema cultura, utilizzando una struttura organizzativa interna (per il 47% delle imprese) che individua, propone e segue l'investimento e l'iniziativa culturale sostenuta: l'impresa, dunque, dedica risorse ad hoc all'interno della propria organizzazione, affidandosi solo in seconda battuta a consulenze e proposte esterne. Una tendenza in sviluppo anche per il futuro (per il 40% delle imprese).