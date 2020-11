Investire in Milano, il convegno in streaming del Sole24 Ore Le sfide del post-Covid e l’appuntamento con le Olimpiadi 2026: quale futuro per il capoluogo lombardo tra rigenerazione urbana e riqualificazione delle periferie di Paola Dezza

Le sfide del post-Covid e l’appuntamento con le Olimpiadi 2026: quale futuro per il capoluogo lombardo tra rigenerazione urbana e riqualificazione delle periferie

È previsto per giovedì 19 novembre 2020 il convegno in streaming «Investire in Milano. Il futuro tra sfida al Covid e attesa per le Olimpiadi». L’evento si terrà dalle ore 10 alle ore 12.30 per dibattere sui cambiamenti in atto a Milano, in primis nel settore immobiliare, e sul futuro della metropoli, anche alla luce della pandemia di Covid-19 che stiamo vivendo e delle conseguenze che questa emergenza sanitaria avrà sul mondo così come lo abbiamo conosciuto fino a febbraio 2020.

L’evento organizzato dal Sole 24 Ore ha l’obiettivo di analizzare nel dettaglio l’evoluzione del settore immobiliare milanese come motore della ripresa economica e della rigenerazione urbana delle città, tra le sfide poste dall’attuale situazione sanitaria e le opportunità derivanti dall’appuntamento olimpico Milano-Cortina 2026.

Partendo dai cambiamenti delle città europee che hanno ospitato in passato le Olimpiadi, si farà un quadro delle trasformazioni che il capoluogo lombardo sta vivendo e delle possibilità che si aprono, delle sfide e delle direttrici dello sviluppo immobiliare per la città. Milano si sta rigenerando lungo diverse direttrici che dal centro portano alla periferia, cambiando il volto a molti quartieri in chiave moderna e a volte rivoluzionaria. Ultimo esempio proprio la riqualificazione dell’ex Scalo di Porta Romana, gara aggiudicata negli ultimi giorni.

L’evento, che si terrà in diretta streaming vedrà intervenire Luigi Aiello, Chief Corporate & Business Development Prelios, Giuseppe Amitrano, CEO GVA Redilco, Giuseppe Bonomi, Amministratore Delegato Milanosesto, Séverine Chapus, Head of Development Major Mixed-Use Projects di BNP Paribas Real Estate, Chris Choa, Vice President AECOM, Marco Grillo, CEO Abitare In, Pierfrancesco Maran, Assessore all'Urbanistica, Verde e Agricoltura del Comune di Milano, Roberto Nicosia, CEO Colliers International.Partner dell'evento sono Gva Redilco & Sigest, Abitare In, Colliers International, Milanosesto.

La partecipazione è libera e gratuita.