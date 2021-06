Investire nel personale senza assumere magistrati sarebbe paradossale

3' di lettura

Nei giorni scorsi è filtrata da ambienti ministeriali la notizia che il primo passo della riforma Cartabia della giustizia penale sarà l’assunzione di 16.500 addetti all’ufficio del processo. Ancora una volta si è ribadita la vulgata secondo cui la riduzione del 25% della durata dei processi penali sarebbe imposta dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, o Pnrr, e, ancor prima, dal Next Generation Eu.

Sul punto occorre fare chiarezza: il piano straordinario di finanziamenti deciso dall’Unione europea e denominato, appunto, Next Generation Eu non contiene alcun riferimento alla giustizia penale. I fondi sono stati stanziati per altre finalità, in particolare, come è logico in considerazione della contingenza pandemica, per un rafforzamento del comparto della sanità e per altre tematiche legate a salute e ambiente.

Dunque, non è vero che l’erogazione dei fondi del cosiddetto Recovery Fund sia condizionata alla riforma della giustizia. È vero, invece, che il governo italiano ha deciso autonomamente di inserire nel Pnrr la riforma complessiva della giustizia. Scelta forse condivisibile, ma certamente non imposta addirittura quale condizione per ottenere i fondi europei.

Ciò premesso, la prima mossa del ministro sembrerebbe quella di incidere sul piano organizzativo, in attesa che l’iter delle riforme normative possa percorrere il non certo facile iter parlamentare.

Finalmente si è compreso che la macchina del processo penale potrà anche essere il miglior modello normativo, cosa che peraltro non è, ma rischierà di non funzionare mai se nessuno ci metterà la benzina (o l’elettricità) per farla muovere. E il propellente del processo sono proprio le risorse umane destinate al sistema giustizia.