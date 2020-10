Investire può essere facile anche in tempi di coronavirus I due conduttori di Radio 24, Debora Rosciani e Mauro Meazza, tornano in libreria con “Investire è facile (anche nei momenti difficili)” per accompagnare il lettore a capire mercati e strumenti di investimento



Da come gestire il proprio risparmio a come perseguire i propri obiettivi, da cosa sono gli strumenti finanziari a come sceglierli, passando in rassegna i vari strumenti, dal conto corrente ai fondi comuni, dalle obbligazioni ai bitcoin, cercando di dare un inquadramento generale delle moltissime opportunità di investimento a disposizione, così che il risparmiatore possa orientarsi, anche e soprattutto quando parla con il suo consulente.

Insomma, una lettura per aumentare la “consapevolezza finanziaria”, sempre con l'autorevoleggerezza che contraddistingue il programma radiofonico di successo Due di denari su Radio 24.

Un dizionario degli strumenti finanziari che non è scritto come un dizionario: conto di deposito, bitcoin, buono postale, fondo comune e così via spiegando, ma in tono radiofonico e chiaro, come sanno fare gli autori Debora Rosciani e Mauro Meazza. Completa il libro una rassegna di interviste e testimonianze di importanti operatori del settore per individuare le tendenze di breve e di lungo periodo e gli aspetti di attualità che agitano i mercati. Ampia parte del libro è il “catalogo” delle categorie di strumenti.

Per ogni strumento esaminato (azioni, obbligazioni, titoli di stato, polizze ecc.) si riepilogano le caratteristiche fondamentali, i punti di forza e di debolezza, le eventuali criticità da valutare.

Il libro, in edicola per un mese con Il Sole 24 Ore da sabato 10 ottobre, è disponibile sia nella versione cartacea sia come ebook e uscirà anche in libreria da metà ottobre a € 14,90.