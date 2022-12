«Investire in Roma», tutte le opportunità per il real estate nella Capitale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Investimenti in arrivo per dieci miliardi di euro, tra fondi pubblici e progetti di partenariato pubblico-privato. Due Giubilei, nel 2025 e nel 2033, e la agognata aggiudicazione della candidatura per ospitare Expo 2030. Servizi e turismo che hanno ripreso a correre in modo impetuoso dopo la pandemia. Prezzi del residenziale altamente competitivi, soprattutto se paragonati a città come Milano. E tanti progetti, come la riqualificazione dell’area delle ex caserme Guido Reni nel quartiere Flaminio, pronti a entrare nella fase esecutiva. Per Roma è un momento magico. E delle opportunità che riserva per il settore immobiliare si è parlato all’evento «Investire in Roma. Il nuovo Rinascimento della Capitale», promosso dal Sole 24 Ore, in collaborazione con Colliers, che mercoledì 14 dicembre ha fatto il punto sulle tendenze e le nuove capacità della città di attrarre capitali.

L’assessora Lucarelli: «Visione strategica degli investimenti»

«Roma è una città che conviene tenere sott’occhio», ha affermato il direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini, nel suo saluto introduttivo all’evento, moderato dalla giornalista Paola Dezza, responsabile del Lunedì e del Real estate. «È il gioiello della corona italiana, che offre grandi opportunità agli investitori e richiede la capacità di rendere coerenti le singole iniziative con progetti di più ampio respiro». È stata l’assessora alle Attività produttive di Roma Capitale, Monica Lucarelli, a mettere in fila le potenzialità straordinarie del «decennio di Roma»: i grandi eventi in arrivo, le risorse del Pnrr, i fondi strutturali «avranno un effetto moltiplicatore importante. Stiamo lavorando - ha sottolineato Lucarelli - a una visione strategica degli investimenti, per avere una spesa che sia effettivamente qualificata e realizzare quel processo trasformativo della città di cui abbiamo veramente bisogno».

Attenzione a housing sociale e mobilità

L’assessora ha tenuto a rimarcare l’attenzione dell’amministrazione all’housing, l’inclusione e la rigenerazione urbana, cui sono stati già destinati 850 milioni di euro. Un altro miliardo di euro è riservato a sostenibilità e mobilità: la «cura del ferro», ossia l’estensione delle tramvie e delle metropolitane. «Linfa vitale» per chi vuole investire in città. Fondi sono previsti anche su ciclo dei rifiuti, a corollario del termovalorizzatore, innovazione e progetto “Caput mundi” per turismo e cultura.

Cruciali partenariati pubblico-privato e semplificazioni

Molto apprezzate dalla platea le parole di Lucarelli sull’importanza dei partenariati pubblico-privato («La spesa pubblica non può bastare»): ci sono già in pancia progetti per due miliardi di euro, un miliardo di euro sui rifiuti e gli altri su reti tecnologiche di nuova generazione, efficientamento energetico degli edifici pubblici e infrastrutture diverse da quelle viarie e ferroviarie. L’assessora ha anche promesso massimo impegno della Giunta Gualtieri sul tema delle semplificazioni amministrative: l’eccesso di burocrazia è stato per anni il vero tasto dolente per chi voleva investire a Roma.

Per volume di investimenti Roma rappresenta il 15%

Un affresco del mercato immobiliare romano è stato fornito da Simone Roberti, head of research di Colliers Italia. Per volume degli investimenti la Capitale rappresenta circa il 15% del totale nazionale: gli uffici sono la fetta maggiore della torta (attraggono il 53% degli investimenti). Ciò che colpisce è la nazionalità degli investitori: in Italia sono stranieri al 70%, a Roma la percentuale scende al 55%. I margini di crescita sono dunque ampi.