Investire nella scienza verde per dare forma al futuro. Parola di Cyrill Gutsch

La questione non è cercare di salvare il pianeta da soli, ma fare del proprio meglio». La scintilla che accende in Cyrill Gutsch il progetto Parley for the Oceans - il più grande network di pensatori, scienziati, leader di brand, governi e comunità a salvaguardia degli oceani - arriva da queste parole. Sono di Paul Watson, ambientalista, fondatore e presidente di Sea Shepherd Conservation Society, che Gutsch incontra nel 2012. «Come tutti, conoscevo i problemi legati all'inquinamento del pianeta, ma ero abbastanza cinico a riguardo, mi ero come arreso. Poi quella chiacchierata e l'ottimismo di Watson mi hanno acceso nella mente l'idea di non dover per forza agire da solo; che, come designer, avrei potuto essere parte di qualcosa di più grande, una rete globale in cui tutti avrebbero potuto riversare le proprie capacità, al meglio delle proprie possibilità. Questi nove anni mi hanno cambiato la vita, credo che far diventare la protezione degli oceani un business sia il solo modo per avere successo».

Un ritratto del designer e fondatore di Parley for the Oceans, Cyrill Gutsch. Foto Eric White

Gutsch e il suo team hanno ideato un approccio multidisciplinare, guidato dalla AIR Strategy (Avoid, Intercept, Redesign: Evitare, Intercettare, Ridisegnare), per inventare e incentivare soluzioni all'inquinamento delle plastiche nei mari, al cambiamento climatico e alla sovrapesca. A partire da Parley Ocean Plastic®, una gamma di materiali derivati da detriti marini plastici intercettati dal Parley Global Cleanup Network, attivo in oltre 28 Paesi, che vuole sostituire il materiale vergine. Fino al 21 novembre, è possibile osservarlo da vicino e su grande scala in Plasticity, un'installazione scultorea di oltre 3 metri e mezzo, realizzata dall'architetto Niccolò Casas in collaborazione con il Padiglione Italia della Biennale di Architettura di Venezia.

L'architetto Niccolò Casas con la scultura“Plasticity”, realizzata con stampa 3D in Parley Ocean Plastic®. Foto Tommaso Biondo.

«Plasticity è un reminder di come si possa rispondere con creatività alle minacce ambientali. Senza scoraggiarsi, senza sentirsi sopraffatti. Non dovremmo mai mettere in dubbio la nostra capacità di tirarci fuori dal problema che abbiamo creato. Credo sia questione di istinto di sopravvivenza - gli uomini lo affinano da millenni - che oggi ci spinge a trovare soluzioni e a lavorare insieme anche attraverso architettura e design, che sono connessi al nostro benessere».