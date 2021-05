InvestiRe Sgr e Starwood affittano 5mila mq di «The Bridge» a un operatore Npl

2' di lettura

InvestiRE Sgr – appartenente al Gruppo Banca Finnat – ha sottoscritto un contratto per la locazione di 5mila mq di uffici nel centro storico di Milano, in Via San Giovanni Sul Muro 9. Gli spazi fanno parte di un ampio progetto di riqualificazione, tuttora in corso, da cui nascerà il Business Campus “The Bridge”. L’operazione è stata finalizzata per conto di Monterosa, uno dei fondi di investimento gestito da InvestiRE Sgr ed interamente sottoscritto da una controllata di Starwood Capital Group.

L’intervento di riqualificazione del business campus “The Bridge”, che interessa oltre 10mila mq ad uso uffici in pieno centro a Milano, ha come obiettivo la realizzazione di un complesso direzionale in linea con i recenti concept e standard internazionali di qualità: un workplace moderno e flessibile, perfettamente integrato nel contesto in cui si trova e destinato alla fascia prime rent del mercato, concepito per rientrare nei parametri della certificazione di sostenibilità Leed Gold.

«L’operazione, completata per conto di un investitore internazionale come Starwood Capital Group, conferma il successo del concept di The Bridge, che ha permesso di siglare una delle locazioni più rilevanti in città del biennio 2020/2021 – ha dichiarato Alessandro Polenta, co-managing director di InvestiRE Sgr –. Nonostante la piazza milanese sia notoriamente una delle più attive, il settore uffici sta infatti sperimentando una forte contrazione. Siamo convinti che gli immobili all’avanguardia saranno il cardine della ripartenza economica del settore e che avranno un vantaggio selettivo nell’offerta prime-rent».

«Il successo dell’asset e l’elevato interesse manifestato da parte dei potenziali conduttori – ha concluso Federico Bianchi, managing director e head of asset management Europe di Starwood Capital Group – sono la conferma di come, nonostante le sfide del periodo, i prodotti real estate di alta qualità continueranno a sovraperformare».