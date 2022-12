InvestiRe Sgr gestirà portafoglio da 230 milioni di Reale Group, a Torino e Milano

«La creazione di questo nuovo fondo immobiliare – ha detto Alberto Ramella, direttore generale di Reale Immobili – , oltre a rappresentare un significativo fattore di crescita interna delle risorse della Società, porta grande valore al percorso che abbiamo intrapreso. Attraverso la presenza di un partner qualificato come InvestiRE Sgr, riteniamo infatti di poter rafforzare sia la nostra presenza sul mercato immobiliare nazionale, sia il percorso strategico già avviato negli anni passati, e in alcuni casi proprio con lo stesso partner, per poter efficientare il proprio portafoglio immobiliare elevando allo stesso tempo gli ambiziosi obiettivi qualitativi dichiarati nel Piano industriale della Società».

«“Questa nuova operazione – ha aggiunto Dario Valentino, amministratore delegato di InvestiRE Sgr – rappresenta il coronamento di un percorso iniziato circa due anni fa con l’istituzione di analoghi fondi che prevedono la ristrutturazione dell'asset secondo i più recenti concept e standard internazionali di qualità. Prevediamo infatti, anche in questo caso, una strategia di medio/lungo periodo di valorizzazione del portafoglio, con la stabilizzazione dei contratti di locazione e la realizzazione di un importante piano di capex, per portare gli immobili ai più moderni standard secondo le best practices di mercato, con un’attenzione particolare ai temi Esg».