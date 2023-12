Investire Sgr (per Fondo Fiepp) acquista un immobile in zona Porta Nuova a Milan

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Investire Sgr – asset & investment management company appartenente al Gruppo Banca Finnat – annuncia di aver perfezionato per conto del Fondo Fiepp (Fondo Immobiliare Enti di Previdenza dei Professionisti) l’operazione di acquisto di un immobile in via Emilio Cornalia 11, a Milano, per circa 25 milioni di euro. L’edificio, situato nel cuore di Porta Nuova, e attualmente locato ad un una tech company leader nel mercato delle soluzioni digitali, si sviluppa su sette piani fuori terra e tre interrati, con una superficie lorda di 8.500 mq.

«L’acquisto dell’immobile in Via Cornalia – ha dichiarato Domenico Bilotta, direttore generale di Investire Sgr – è pienamente in linea con la strategia prevista in fase di istituzione del Fondo Fiepp, incentrata sull’acquisizione di immobili di situati in zone centrali delle più importanti città italiane locati a primari conduttori». A

Loading...

A fine novembre, la Bei (la Banca europea per gli investimenti) aveva concesso un finanziamento da 34 milioni al Fondo Ca’ Granda, gestito da Investire Sgr e partecipato da Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, da Cdp Real Asset Sgr attraverso il Fondo Investimenti per l’Abitare e da Fondazione Cariplo, con l’obiettivo di riqualificare oltre 200 appartamenti nel centro di Milano, nel Quartiere Sarpi. Le unità abitative verranno demolite e ricostruite e saranno poi assegnate alla “fascia intermedia” della popolazione che non è in grado di accedere né al libero mercato né all’edilizia residenziale pubblica. Il progetto avrà un impatto significativo sulla rivitalizzazione e rigenerazione urbana dell’area, arricchendo la mixité sociale nelle zone centrali della città.